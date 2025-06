Mercato Juve ancora in corsa per Gyokeres: sfida all’Arsenal

Torino, 17 giugno 2025 – La Juve balla sulle punte, e una più di tutte è abbastanza costosa. La lista di possibili candidati a sostituire Dusan Vlahovic, il centravanti avrà un colloquio con Comolli per capire il da farsi, è lunga, ma anche inaccessibile per certi versi. Servirebbero investimenti dai 70 milioni in su, in alcuni casi anche 80 o 90. Victor Osimhen è ancora una pista, ma difficilmente il Napoli cederà il giocatore a una diretta rivale, così la Juve si è mossa prima su Jonathan David e poi su Viktor Gyokeres, e su quest’ultimo profilo potrebbe aprirsi una porticina se l’Arsenal non dovesse soddisfare i requisiti dello Sporting Lisbona.

Gyokeres: i portoghesi chiedono 80 milioni

Chissà se può riaprirsi la pista Gyokeres per la Juve. Sulla prolifica punta dello Sporting Lisbona si era mosso con decisione l'Arsenal, ma le richieste economiche dei portoghesi per ora non hanno consentito ai gunners di andare a dama. Il presidente dello Sporting ha deciso: Gyokeres via solo a partire da 80 milioni di euro. La Juve, per ora, potrebbe spingersi a 70, sfruttando i ricavi Champions e mondiale per club più la cessione di Vlahovic, ma la sensazione è che non basti. Tuttavia, la difficoltà a chiudere da parte dell'Arsenal potrebbe consentire alla concorrenza di inserirsi. Sullo svedese ci sono anche Manchester United, c'è Amorim che lo ha allenato proprio a Lisbona, Altetico Madrid ma anche i ricchi arabi dell'Al Ahli. Contestualmente, la Juve tiene viva la pista Victor Osimhen, che ha una clausola di 75 milioni valida per l'estero e De Laurentiis sicuramente terrà il pugno duro per quanto riguarda il mercato italiano. E massima attenzione a Dusan Vlahovic, da cui dipenderanno le scelte offensive del club. Il contratto è in scadenza nel 2026 e per ora non si sblocca il rinnovo con ingaggio spalmato: la cessione resta una opzione concreta. Il problema, appunto, sono gli emolumenti perché la cifra a contratto da 12 milioni è molto alta e nessuno in Italia, ma forse anche all'estero, se la può permettere. Su Dusan c'è il Milan, su indicazione di Max Allegri, e così la Juve potrebbe mettere in campo uno scambio con Theo Hernandez, che ha ingaggio della metà rispetto a Vlahovic e rientrerebbe nei parametri. Il Milan accetterà? Se la risposta fosse sì poi la palla passerebbe a Dusan, che dovrebbe accettare la destinazione a cifre nettamente inferiori rispetto agli attuali 12 milioni netti l'anno. Situazione alquanto ingarbugliata, ma da districare il prima possibile. Comolli sarà negli Stati Uniti e parlerà con Vlahovic per capirne le intenzioni. Non va escluso nulla a prescindere, ma le probabilità pendono maggiormente verso la cessione.