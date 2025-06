Juve, sogno Gyokeres, ma spunta Retegui. Giuntoli in orbita Atletico

Torino, 4 giugno 2025 – La Juve balla sulle punte. Facile attaccare così il pezzo sul mercato bianconero. Chiusa la mezza rivoluzione dirigenziale, fuori Calvo e Giuntoli, dentro Comolli con Chiellini che avrà delega all’area tecnica e Massara in pole come futuro diesse, ora è tempo di pensare al mondiale per club e al mercato, che dovrà essere credibile e concreto per riportare la Juve ai più alti livelli. Sarà decisiva la scelta in attacco, con Dusan Vlahovic in uscita e Randal Kolo Muani che potrebbe rimanere come prima riserva di un nuovo acquisto. Tante le piste battute, alcune molto costose, altre più fattibili. Intanto, Giuntoli è già sul mercato con l’Atletico Madrid sulle sue tracce.

Gyokeres il sogno. Niente da fare per Osimhen. C’è Retegui

Partiamo da Dusan Vlahovic. E’ indiziato a partire, per tanti motivi. Il principale è il contratto in scadenza e un ingaggio molto elevato e a salire, così la Juve può liberare spazio salariale e provare a incassare per il cartellino. Il ciclo di Dusan, inoltre, sembra finito al netto della rivoluzione in atto dopo il fallimento della stagione imbastita da Giuntoli e Motta. A oggi il tecnico è Igor Tudor, anche se la Juve può uscire dal contratto a luglio dietro pagamento di una penale e anche i discorsi di mercato sono influenzati dalla scelta in panchina. Le probabilità di una permanenza del tecnico croato aumentano e l’area tecnica sta iniziando a disegnare la campagna di rafforzamento. Si cercherà di cedere Vlahovic per circa 40-45 milioni, poi i ricavi di Champions e Mondiale per club daranno alla società margine per agire. Sfuma, probabilmente, la pista Victor Osimhen. L’allontanamento di Giuntoli dovrebbe aver chiuso ogni ipotesi e in più ci sono costi molto alti (75 per l’estero, 100 per l’Italia) con l’Al Hilal oggi in pole position a suon di milioni per l’ingaggio del nigeriano. Nelle ultime ore, dunque, primi sondaggi per Victor Gyokeres, stella dello Sporting Lisbona e cercato da mezza Europa. In prima fila il Manchester United, che libererebbe uno tra Zirkzee e Hojlund, ma anche altri club hanno monitorato la punta e per la Juve si fa dura partecipare ad un’asta, anche per via dei costi di cartellino. Due allora, i profili da attenzionare. C’è Jonathan David, con il Napoli che si è momentaneamente fermato nella trattativa e la Juve potrebbe provare a inserirsi, ma per la punta in scadenza di contratto a Lille c’è tanta concorrenza. Un altro nome intrigante è quello di Mateo Retegui, capocannoniere dell’Atalanta. Via Gasp, in casa Dea c’è aria di un cambiamento radicale e molto dipenderà dalle strategie del club: la punta della nazionale potrebbe costare una cinquantina di milioni. Più fattibili rispetto a Osimhen e Gyokeres. Sullo sfondo c’è pure Rasmus Hojlund, nome che sarebbe venuto buono con Conte ma che ora è attenzionato dall’Inter, la quale ridisegnerà la propria rosa per svecchiarla e ringiovanirla in seguito ai zeru tituli di questa stagione. Inoltre, il cambio di allenatore produrrà anche un cambio delle strategie in casa nerazzurra. Una opzione di rincalzo, per la Juve, è anche Lorenzo Lucca, che piace ma non per un ruolo da titolare e sulla punta c’è la Roma di Gasperini.

Giuntoli nel mirino dell’Atletico Madrid

A livello di organigramma la Juve sta già portando avanti la rivoluzione. John Elkann ha voluto sferzare l’ambiente dopo una brutta stagione, salvata nel finale dall’accesso alla Champions League nella rocambolesca vittoria di Venezia. Calvo si è dimesso e ora riparte dall’Aston Villa, mentre con Cristiano Giuntoli si è arrivati alla risoluzione consensuale. Era tutto chiaro da tempo e il dirigente ha pagato la brutta stagione e una campagna acquisti che non ha dato i suoi frutti. L’innesto di Comolli (più la delega di Chiellini) aveva già fatto intuire il cambiamento che si è concretizzato ieri. Giuntoli, però, potrebbe rimanere fermo per poco. Su di lui c’è infatti l’Atletico Madrid.

Il papà di McKennie: “Sarà al mondiale per club. Rinnovo…”

Ma la Juve è già al lavoro sul mercato perché deve allestire una rosa in grado di competere all’imminente Mondiale per Club. Conceicao sarà confermato, così come Weston McKennie che sarà negli Stati Uniti vestito di bianconero e con lui si ragiona anche per un rinnovo di contratto fino al 2028. Della situazione ha parlato suo papà John a Tuttojuve: “E’ stata una stagione molto buona, Weston ha sempre dato il massimo in campo partita dopo partita. Fa tutto ciò che gli viene chiesto", le sue parole. E ora sarà una emozione giocare il mondiale negli Stati Uniti, cioè in casa: “Sono sempre felice per lui ed è fantastico che possa competere con talenti di alto livello. A maggior ragione in un avvenimento che si svolgerà negli Stati Uniti", ancora John. In generale, il futuro del mediano statunitense dovrebbe essere ancora in bianconero fino al 2028. Da tempo si parla del rinnovo e il papà ne sarebbe ampiamente soddisfatto: “Alla fine è una decisione sua e avrebbe il supporto di tutta la famiglia”. Per quanto riguarda il calendario, invece, con la Juve che si sta già allenando alla Continassa, il mondiale per club incombe ed è alle porte. Tra due settimane, il 19 giugno alle 3 di notte ora italiana, il debutto bianconero contro l’Al Ain, poi tre giorni dopo, il 22, sfida alle ore 18 contro il Wydad AC e infine chiusura di girone il 26 giugno alle 21 contro il Manchester City. Il format è identico al mondiale per nazionali: passeranno le prime due di ogni girone, poi tabellone a eliminazione diretta con ottavi, quarti, semifinali e finale. Il girone della Juve (il G), incrocerà agli ottavi il girone H, quello di Al Hilal, Pachuca, Real Madrid e Salisburgo. Tutta la competizione sarà in diretta su Dazn. Leggi anche - L'Inter divorzia da Simone Inzaghi dopo 4 anni: chi prenderà il suo posto?