Juve, tutto sulle punte: il triangolo Kolo Muani, Osimhen, Vlahovic scalda l’estate

Torino, 4 luglio 2025 – Il triangolo no, non lo avevamo considerato. Facile citare Renato Zero quando la Juve vive il suo luglio torrido con l’idea di portare a termine un secondo colpo offensivo, ma anche con la necessità di sbrigare le vicende Kolo Muani e Vlahovic. Insomma, una possibile conferma e un sacrificio per un eventuale nuovo acquisto. Preso Jonathan David, ormai pronto per le visite mediche, la dirigenza bianconera continua a lavorare su Victor Osimhen, su cui balla la nota clausola da 75 milioni di euro, e contestualmente prova a capire i margini di manovra col Psg per Kolo Muani, che vuole restare a Torino.

Si tratta con Osimhen, poi palla al Napoli

Nonostante l’uscita di scena di Cristiano Giuntoli, la Juve prosegue il suo lavoro ai fianchi per Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano per ora ha rifiutato tutte le proposte giunte sul tavolo, soprattutto quella araba, la più ricca, e sembra voler aspettare la Juve per un clamoroso ritorno in Italia. I bianconeri stanno lavorando sull’ingaggio, circa 9 milioni di euro l’anno, e una volta superato questo tornante si vedrebbe la vetta, che è rappresentata dal Napoli e dalla sua richiesta. Basi solide di trattativa con l’entourage di Osimhen e un accordo non così lontano, ma ben più difficile sarà trattare con De Laurentiis, che mai e poi mai vorrebbe rinforzare una diretta concorrente. Come noto, sul nigeriano c’è una clausola da 75 milioni di euro valida solo per l’estero e questo significa che il patron partenopeo può, in Italia, imporre la cifra che vuole. La Juve, invece, conta sulla scadenza contrattuale al 2026 e il rischio, per il Napoli, di una uscita di Osimhen a parametro zero. Il succo è: De La non potrà tirare troppo la corda sul prezzo. Per ora, la strategia Juve sta funzionando perché ha chiesto pazienza a Osimhen e il giocatore, in tutta risposta, non ha ancora accettato le offerte arrivate dal mercato, anche se dopo la fine del mondiale per club è atteso un rilancio corposo dell’Al Hilal di Inzaghi.

Kolo Muani e Vlahovic: uno dei due uscirà?

Nel frattempo, Giuntoli prosegue i colloqui col Psg per Kolo Muani. In fin dei conti, con tre competizioni da giocare, avere un jolly in attacco potrebbe servire per arginare eventuali infortuni e dare a Tudor maggiori rotazioni per il turnover. La Juve per il francese ha chiesto un rinnovo del prestito con diritto di riscatto al 2026, ma da Parigi è arrivato un no come risposta e almeno serve l’obbligo di riscatto oppure un acquisto definitivo questa estate. La Juve ragiona, cercando di rendere sostenibile l’operazione a bilancio contando anche sulla volontà del calciatore di rimanere.

Vlahovic: resta lo scoglio

Ma più di Kolo Muani, il vero problema della Juve è rappresentato da Dusan Vlahovic. Ultimo anno di contratto a 12 milioni netti, che al lordo sono il doppio: ecco il motivo per cui i bianconeri vogliono chiudere il rapporto dopo il no al rinnovo con ingaggio spalmato. Tuttavia, il mercato sul centravanti serbo non si sblocca. Dalla Premier qualche sondaggio senza offerte succose, dall’Italia l’interessamento del Milan, che un investimento sul cartellino lo farebbe ma non sull’ingaggio da 12 milioni di euro. Anche a Milano l’idea è spalmare ma per ora Vlahovic non ci sente e potrebbe esserci la volontà, neanche tanto remota, di rimanere fino a scadenza. Sarebbe un guaio per la Juve sia dal punto di vista tecnico, cioè avere un giocatore in cui si crede il giusto e con meno possibilità di prendere un altro centravanti, sia economico, dato l’ingaggio stratosferico e l’uscita a parametro zero senza guadagno. Ergo: servirà tutta la diplomazia del dg Comolli…Intanto, la Juve piazza Jonathan David, il bomber in uscita dal Lille a zero euro e che a bilancio peserà con ingaggio da 6 milioni netti più i 15 milioni circa di bonus e commissioni alla firma. Un investimento, certo, ma un bomber così di cartellino sarebbe costato anche 60-70 milioni di euro.

Occhio a Weah: si muove il Marsiglia

Situazione da monitorare anche per quanto riguarda Timothy Weah. Archiviata la polemica innescata dal suo procuratore ai tempi della possibile cessione al Nottingham, l'esterno americano resta un giocatore sacrificabile per la Juve dato che Igor Tudor lo vede il giusto nello scacchiere tattico costruito dal suo arrivo post Motta. La pista inglese è decaduta in tempi rapidissimi, compreso Samuel Mbangula (doveva essere una doppia operazione da 25-30 milioni di euro), ma si è aperta quella francese che porta al Marsiglia. La Juve sembra intenzionata a monetizzare con il figlio d'arte e ha aperto la porta al club transalpino, che medita di riportare in Francia l'ex Lille. Due gli aspetti da valutare. Primo: la volontà del giocatore. Weah ha rifiutato il Nottingham e potrebbe fare altrettanto, soprattutto perché in arrivo c'è il suo amico Jonathan David. Due: la valutazione della Juve. I bianconeri per l'esterno potrebbero chiedere circa 15 milioni di euro, cifra non elevata e che il Marsiglia potrebbe anche corrispondere. Il tutto, però, se ci fosse la disponibilità di Weah di tornare in Francia per giocare con maggiore continuità rispetto a Torino. Chiusura sulla difesa. I rientri di Cabal e Bremer allungheranno le rotazioni, ma l'idea è intervenire con un'altra pedina in entrata. Piace Balerdi, così come Lucumi, ma sul colombiano c'è una clausola da 28 milioni di euro valida fino al 10 luglio. Difficilmente la Juve pagherà quel tipo di cifra. In ogni caso, qualcosa dal mercato arriverà per non avere i problemi avuti nell'ultima stagione con rotazioni ridotte all'osso.