Juve, Sancho torna di moda: costo 35 milioni. Scambio con Vlahovic?

Torino, 25 giugno 2025 – E’ l’attacco il centro del mondo del mercato juventino in questo giugno che sta per finire. Mentre la squadra viaggia forte al mondiale per club, ultima sfida del girone contro il City per il primo posto, la dirigenza lavora ai rinforzi del futuro per riportare la Juve ai vertici. Tra conferme, facili e più difficili, ipotetiche cessioni, obiettivi, Damien Comolli ha la scrivania piena di cartelle da visionare, valutare e, in parte, archiviare. Soprattutto davanti ci sono i casi più spinosi, succosi e costosi, partendo da Dusan Vlahovic (in uscita), passando per Jadon Sancho e Jonathan David.

Conceicao costa, Sancho torna di moda

Non solo centravanti. La Juve ragiona su giocatori di raccordo, attaccanti esterni o seconde punte, per rendere più profonda e di qualità la rosa che dovrà competere su tre competizioni. Non è ancora andato a buon fine il riscatto di Francisco Conceicao, il Porto chiede ancora 30 milioni di euro, la Juve continua a trattare, ma nel frattempo riemerge il nome di Jadon Sancho in uscita dal Manchester United. Il giocatore, dopo Dortmund, ha faticato a trovare un certo tipo di rendimento, ma se tornasse quello di un tempo la Juve farebbe un affare. In Germania, Sancho ha messo a referto 53 gol e 67 assist in 158 partite, non trovando gli stessi numeri in Premier League (12 gol in 83 con lo United e 5 in 41 al Chelsea). La valutazione è tra i 30 e i 35 milioni di euro, in teoria non molto distante da quella di Dusan Vlahovic, che potrebbe diventare una opzione per i Red Devils, come riportato da Tuttojuve. Insomma, chissà che alla fine non possa nascere una operazione per lo scambio dei due giocatori e con la Juve che, tutto sommato, prenderebbe due piccioni con una fava. Da un lato libererebbe lo spazio di Vlahovic per un nuovo centravanti, e dall'altro si assicurerebbe un attaccante di talento come Sancho. L’ostacolo, in questo caso, è l’ingaggio. Sancho in Premier percepisce addirittura di più dell’ultimo anno di Vlahovic alla Juve e se non abbasserà le richieste diventerà difficile portare a termine la trattativa. La buona notizia per Comolli è che il giocatore sarebbe attratto dall’Italia e dalla destinazione: il direttore generale proseguirà i colloqui per capire il margine di manvora. L’opzione Sancho, anche senza Vlahovic, resta in piedi per un prestito con diritto od obbligo di riscatto.

Missione David

Passi avanti anche per Jonathan David. L’attaccante canadese, che si svincolerà il 30 giugno dal Lille, è l’obiettivo numero uno per l’attacco della Juve in sostituzione di Dusan Vlahovic. Prime richieste molto alte, ma il giocatore apprezza la destinazione juventina e avrebbe abbassato la guardia sull’ingaggio. I bianconeri sono pronti a investire su di lui per un contratto da 6 milioni l’anno più bonus, ma resta il nodo delle commissioni che oggi sarebbero in doppia cifra. Altissime. Comolli prova a trovare una quadra con l’entourage del calciatore, ben sapendo che col parametro zero gli addetti ai lavori alzano un po’ i compensi delle commissioni non essendoci da investire sul cartellino. Ottimismo alla Continassa. Restano, invece, i nodi sull’uscita di Dusan Vlahovic. In Italia lo cerca il Milan, ma i rossoneri devono trovare l’accordo col giocatore per l’ingaggio: da Milano non arriveranno offerte più alte di 6 milioni l’anno, di fatto spalmando l’ingaggio di Vlahovic da 12 milioni. Si attende il parere della punta, che nel frattempo aspetta anche altre chiamate che non siano dall’Arabia. La Juve, dal canto suo, non forzerebbe troppo la mano sul prezzo del cartellino: si parla di 25-30 milioni di euro. L’aspetto importante, per il bilancio bianconero, è abbassare quell’ingaggio monstre di Dusan per il 2025/2026, finanche liberandosene. Un altro modo per fare cassa c’è, ed è quello che porta alle possibili cessioni di Samuel Mbangula e Timothy Weah. Li cerca il Nottingham Forrest, disposto a mettere sul piatto, in una trattativa comune, 25-30 milioni di euro per i cartellini di entrambi i giocatori. Mbangula avrebbe già dato il suo benestare all’operazione, mentre Weah non si è ancora pronunciato e potrebbe optare per il no se a Torino dovesse arrivare l’amico David.

Giannichedda: “Sancho giocatore fortissimo. Difesa? Dico che…”

Con Sancho, David e Kolo Muani sarebbe oggettivamente una Juve molto forte davanti. La pensa così anche Giuliano Giannichedda, ex bianconero dal 2005 al 2007. Intervistato da Tuttojuve, l’ex mediano ha parlato così: “Sancho è fortissimo, ha doti di tecnica e velocità ma bisognerebbe inserirlo nel modulo di Tudor – le sue parole – Dal mio punto di vista mi sembra un giocatore da 4-3-3, ma penso possa fare bene anche nel 3-4-2-1. Forse andrebbe in sovrapposizione con Yildiz e toccherebbe a Tudor farli coesistere”. La coppia di centravanti, con Vlahovic in uscita, potrebbe essere formata da David e Kolo Muani: “Due punte di stampo europeo e la Juve deve avere attaccanti forti per arrivare in fondo a ogni competizione – ancora Giannichedda – Come caratteristiche li vedo simili, anche se in realtà non lo sono. David svaria meno sul fronte e fa più da raccordo. Penso facciano bene a puntare su David. Sarebbe tanta roba”. C’è da lavorare anche sulla difesa, che comunque potrà contare sul rientro di Bremer. Saranno le condizioni del brasiliano a indirizzare il mercato: “Tutto dipenderà da lui per capire se serve muoversi con altre pedine. Poi darei fiducia a Savona, ma non al centro bensì braccetto in una difesa a tre oppure terzino. In ogni caso un difensore forte lo prenderei. Nomi? Mi piace Le Normand, che è giovane, poi ci sarebbe sempre Tomori”.

