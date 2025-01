Juve-Milan gratis su Dazn: come vederla senza abbonamento

Milano, 16 gennaio 2025 – Juve-Milan è il big match della 21esima giornata e la sfida di Torino sarà visibile in chiaro su Dazn, anche senza abbonamento.

Dopo la semifinale di Supercoppa vinta dai rossoneri, la squadra di Thiago Motta e quella di Sergio Conceicao si incontreranno ancora sabato 18 gennaio alle 18: sarà la prima partita della serie A nel 2025 visibile gratuitamente sulla piattaforma. La trasmissione in chiaro del match è, sottolinea la Ott che detiene i diritti tv della serie A, un “momento eccezionale voluto fortemente da Dazn per avvicinare ancora di più i tifosi al grande calcio italiano”.

E se il Milan è già stato recentemente protagonista di una partita in chiaro, quella contro il Napoli, per la Juventus è un ritorno che mancava dal 1996. A raccontare la sfida sarà Pierluigi Pardo, accompagnato dal commento tecnico di Andrea Stramaccioni, mentre Massimo Ambrosini e Ciro Ferrara, insieme a Federica Zille, guideranno i tifosi nelle analisi prepartita e postpartita direttamente da bordocampo.

Come vedere la Juve-Milan gratis

Per poter vedere la partita senza abbonamento, i tifosi dovranno registrarsi gratuitamente su Dazn, inserendo il proprio indirizzo e-mail: i tifosi potranno dunque sintonizzarsi per seguire la diretta senza abbonamento, sulla propria tv o sul proprio telefonino. Per la visione da smart tv, servirà aprire l'app Dazn dal televisore, cliccare su 'Guarda Gratis', inquadrare il QR Code con lo smartphone e inserire la e-mail per vedere la partita, incluso tutto l'intrattenimento pre e postpartita.