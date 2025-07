Juve, Milan su Vlahovic. Comolli evita lo scontro. E Padovano: “Andrà via”

Torino, 7 luglio 2025 – Tutto ruota attorno a Dusan Vlahovic. Serve la sua uscita per liberare margine di manovra, spazio salariale e togliere dalla rosa un giocatore che non rientra più nei piani tecnici del club. Una decisione a cui lo stesso Vlahovic ha contribuito ad arrivare, negandosi a una proposta di rinnovo con ingaggio spalmato e obbligando la Juve ad agire di conseguenza. Vlahovic dunque in lista cessioni, ma a un solo anno dalla scadenza è difficile monetizzare e il suo ingaggio è un freno alle trattative. Il Milan insiste, ma non a 12 milioni di euro l’anno, mentre con la Juve un accordo col cartellino si può trovare. Tutto passa dal giocatore, che potrebbe anche decidere di rimanere a Torino fino a scadenza, una ipotesi che Comolli vuole scongiurare e per ora si sta scegliendo la via diplomatica.

Milan su Dusan: sull’ingaggio è dura

Da Dusan Vlahovic dipenderà il mercato Juve. Preso Jonathan David, la dirigenza bianconera valuta un secondo innesto, ma per portarlo a termine servirà l’uscita del centravanti serbo, ancorato alla Continassa da un ultimo anno di contratto a 12 milioni netti. Troppi per tutti, a partire dalla Juve che avrebbe voluto smaltirli su due stagioni, concludendo con il Milan, che vorrebbe Dusan ma non può garantirgli quella cifra. Max Allegri lo corteggia, ma per ora non è sufficiente: situazione di stallo. Sulla cifra di cartellino bianconeri e rossoneri potrebbero trovare in tempi rapidi un accordo, perché la Juve è consapevole che i vincoli contrattuali non possono permettere un incasso di 40 milioni e a 25 si può vendere, ma sull’ingaggio anche il Milan è arenato: 12 milioni sono troppi per il bilancio rossonero e l’offerta sarebbe spalmata su più stagioni. La Juve cosa può fare? Se Vlahovic non si smuove, col rischio del parametro zero, ci potrebbe essere un incentivo alla cessione sotto forma di buonuscita. Prendendo qualcosa dalla Juve per uscire e firmando il nuovo contratto con il Milan, Vlahovic avvicinerebbe in parte la cifra di 12 milioni netti. In ogni caso, questa è l’ultima soluzione che vorrebbe intraprendere Comolli e la prima opzione, ora, è quella diplomatica per evitare rotture col giocatore. Nel frattempo, Comolli continua a lavorare anche su Kolo Muani, ma per ora il Psg fa muro sul rinnovo del prestito con diritto di riscatto al 2026 e serve un obbligo oppure un acquisto definitivo. Il direttore generale al lavoro anche con il Porto per confermare Francisco Conceicao, ma anche qui c’è la ferma richiesta di 30 milioni su cui la Juve, per ora, non ha mosso passi in avanti. Sacrificabile, forse per generare un margine di manovra in entrata, sarebbe Nico Gonzalez, che avrebbe una valutazione tra i 25 e i 30 milioni di euro. In uscita ci sono anche Weah e Mbangula, soprattutto su destinazioni estere, mentre nel corso del mercato verrà fatta una valutazione pure su Weston McKennie.

Padovano: “Sono estimatore di Vlahovic, ma non è da Juve”

Di attaccanti e di gol se ne intende Michele Padovano. L'ex bianconero, da sempre estimatore di Dusan Vlahovic, ha preso atto della situazione difficile e anche lui, per il bene di tutti, auspica una soluzione rapida e meno dolorosa possibile. C'è invece grande soddisfazione per l'arrivo di Jonathan David, punta che piace molto a Padovano. Si parte da Vlahovic: "Andrà via, alla fine troveranno una sistemazione che possa andare bene a tutti – le sue parole a Tuttojuve - La situazione di ora è controproducente per entrambi e sono molto dispiaciuto per come stanno andando le cose. Sono sempre stato un suo estimatore, ma ha dimostrato di non essere da Juventus". La sensazione è che Vlahovic vorrebbe andare via a scadenza, bloccando il mercato Juve: "Il suo è un ingaggio importante e sta rendendo le cose difficili a tutti, penso voglia andare via a scadenza ma credo non ci arriverà. Il problema verrà risolto". Grande colpo invece l'arrivo di David, entusiasta Padovano che vede una punta con ancora margini di miglioramento: "Sono molto contento, era tra i miei preferiti – ancora Michele – E' ancora giovane, ha margini e può fare grandi cose se messo nelle giuste condizioni. 20 gol? Tutti gli attaccanti possono farli, ma serve una squadra che li possa aiutare. Mi sembra uno che sotto porta non sbaglia e le medie realizzative sono molto elevate". Oltre a David potrebbe arrivare anche un altro attaccante, Osimhen il sogno ma è dura: "Magari arrivasse anche Osimhen, sarei super contento…Chi prima punta? David e Osimhen potrebbero anche giocare assieme e sostituirsi a vicenda e poi non escluderebbe un modulo con Yildiz alle spalle. Sarebbe un tridente da Scudetto". Ma il Napoli ha una base di partenza solida e sta investendo molto sul mercato in entrata. D'altronde De Laurentiis avrà rassicurato Conte sugli investimenti per convincerlo a restare. Insomma, anche per Padovano i partenopei partono favoriti per la prossima stagione: "C'è già una base, poi è arrivato De Bruyne, prenderanno Lang, penso sia ancora la squadra da battere. La Juve va valutata dopo il mercato, per vedere come opererà. Se dovessero arrivare giocatori importanti vedremo e poi toccherà a Tudor fare un grande lavoro". Insomma, una gerarchia della Serie A tutta da stimare dietro al Napoli campione in carica, con tante squadre pronte a inserirsi, non solo la Juve, ma anche il Milan senza coppe con Allegri, la Roma di Gasperini, mentre l'Inter vive oggi giorni di turbolenze innescate dalle parole di Lautaro prima e di Calhanoglu poi.