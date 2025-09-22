Juve, obiettivo Milinkovic a gennaio. Intanto l’Aia ferma Rapuano

Torino, 22 settembre 2025 – Il mercato non si ferma mai, si dice in questi casi. La Juventus guarda al presente, con un occhio a gennaio. Se sul campo la squadra è partita bene - con buona mentalità e solo a Verona, pur con episodi arbitrali dubbi, c’è stata qualche difficoltà - dietro alle scrivanie si ragiona su come rafforzarla in questa stagione. Un’idea per il centrocampo c’è e porta a quello che sarebbe un clamoroso ritorno in Italia: Sergej Milinkovic Savic. Il centrocampista è in scadenza di contratto all’Al Hilal e potrebbe rientrare nella cara e vecchia Serie A. Intanto, l’Aia non ha apprezzato la direzione di gara di Rapuano e per il direttore di gara c’è il rischio di un momentaneo declassamento in Serie B.

Milinkovic l’occasione: la Juve lo corteggia

Potrebbe servire alla Juve un mediano muscolare, di tecnica e inserimenti, di forza fisica e bonus (che valgono non solo per il Fantacalcio). Il centrocampo oggi poggia sulla debordante fisicità di Khephren Thuram, ma potrebbe servire un alter ego, magari di esperienza. Ecco allora il profilo classe 1995 del ‘sergente’ Sergej Milinkovic Savic. La Juve lo ha corteggiato parecchio negli anni, quando il serbo era alla Lazio e dominava in lungo e in largo, ma alla fine i costi sono sempre stati proibitivi e solo oggi potrebbe esserci una chance. Volato in Arabia a suon di milioni, ora Milinkovic potrebbe decidere di tornare in Italia data la scadenza contrattuale a giugno 2026. Si è vicini, di fatto, al parametro zero.

Una mezza occasione, accessibile a cifre contenute per un rinforzo a metà stagione che può dare alla mediana un’alternativa in più per competere su tre fronti. Alla base c’è anche la possibile volontà di Milinkovic Savic di tornare in Italia, in un campionato che lo ha visto protagonista per 267 partite con 57 gol e 48 assist, in un quadro generale da leader della Lazio per 341 partite, 69 gol e 58 assist totali. Insomma, un centrocampista che ha spostato gli equilibri.

In Arabia non si è fermato, ha continuato a segnare con 23 gol in 64 partite ma dopo due anni e mezzo potrebbe essere arrivato il momento di rientrare, di risentire il richiamo del calcio europeo e in una formazione in fase di rilancio come la Juve. E a trent’anni Milinkovic è tutto tranne che anziano come ha dimostrato Luka Modric a quarant’anni suonati.

Rapuano retrocede dopo Verona

Fanno ancora discutere le decisioni dell’arbitro Rapuano e del Var Aureliano al Bentegodi di Verona. L’Aia evidentemente ha giudicato in maniera negativa l’operato dei due e prenderà provvedimenti per le prossime settimane. A Rapuano è sfuggita in presa diretta l’espulsione di Orban, nemmeno corretta al Var da Aureliano, mentre il varista ha portato a un lacunoso on field review per il tocco di mano di Joao Mario. Insomma, due decisioni sbagliate. Rapuano probabilmente retrocederà per qualche partita in Serie B e Aureliano potrebbe essere fermato per un po’ di tempo. Sui due episodi Igor Tudor si era lamentato molto ‘Decisione incredibili, vergognose. Solo chi non ha giocato a calcio può dare un rigore così”, il duro commento post partita dell’allenatore.

Occhio a Bremer: piace al Liverpool

Oltre a Kenan Yildiz, a breve arriverà il rinnovo con corposo adeguamento per blindarlo dal mercato, la Juve dovrà guardarsi attorno ed eventualmente resistere alle pretendenti per Gleison Bremer. Il perno della Juventus è finito nel mirino della Premier League, in particolare del Liverpool che vorrebbe affiancare a Van Dijk un altro difensore di fisico e struttura. Piace il bianconero, acquistato dalla Juve qualche anno fa per circa 47 milioni dal Torino, in un duello di mercato che ha visto la Vecchia Signora spuntarla sull’Inter. Non solo il Liverpool, anche il Manchester United lo sta seguendo e per la Juve, l’estate prossima, ci sarà da resistere. Di sicuro, oggi il suo valore è cresciuto e si parla di almeno 60-65 milioni di euro, ancora incrementabili a fronte di una grande stagione post infortunio. Altrettanta certa è la volontà della Juventus di non procedere per cessioni eccellenti, soprattutto in difesa dove tutto ruota attorno al brasiliano. Ma saranno pensieri dell’estate 2026. C’è tempo.

Montella su Yildiz: “Come caratteristiche assomiglia a Del Piero”

Si diceva del rinnovo di Yildiz, che avverrà a breve e con adeguamento di ingaggio. Il numero dieci verrà portato ai livelli dei top player della squadra, riconoscendo la crescita che ha avuto in questi anni e una continuità di prestazione ormai accertata dai fatti. E’ lui il presente e il futuro della squadra e il gol contro il Dortmund ha ricordato una delle tante perle del suo idolo Alex Del Piero. E in effetti qualche caratteristica simile c’è, come affermato anche dal ct della Turchia Vincenzo Montella. Ecco l’aeroplanino a Radio Anch’Io: “Kenan è un ragazzo giovanissimo e con grandissime ambizioni, non si accontenta mai. In nazionale ha iniziato a giocare quando ancora non aveva continuità nella Juve ma si intravedevano qualità immense”. Il tutto inserito nel contesto, ovvero nella squadra più vincente d’Italia e con il pesante numero dieci sulle spalle: “Non è facile giocare a 19 anni nella Juve e con la dieci. Lo vedo continuo e consapevole. Come caratteristiche si avvicina molto a Del Piero”, sempre Montella. Nel frattempo, è iniziata la preparazione alla sfida di sabato contro l’Atalanta. Lì, partirà un altro tour de force con in successione Villareal in Champions e Milan in campionato. Trittico che dirà molto del livello attuale dei bianconeri. Serie B, i risultati della quarta giornata