Modulo e mercato, Juve al bivio. Tudor con due punte per scattare

La costanza della Juve ha trovato sinora realizzazione in un livello indesiderato, quello dei pareggi. Cinque, quelli collezionati tra campionato e Champions: reminescenze mottiane, a sancire uno stallo che la Signora deve provare a scardinare già domani a Como all’ora di pranzo. Gara potenzialmente indigesta, contro il neo profeta del gioco Fabregas e l’ex Morata.

Tudor vede la vetta ancora vicina, ma la frenata è evidente. E l’assenza di Bremer costringe a rimescolare ancora le carte. Rugani è pronto, ma poi le novità potranno riguardare anche mediana e attacco. La tentazione del 3-5-2 è sempre più pressante: il modulo alternativo al 3-4-2-1 tanto caro al tecnico croato porta in dote una maggiore densità in mezzo. Si tratta di puntellare al più presto un centrocampo in cui il solo Locatelli può dettare i ritmi, e che ha mostrato di non saper schermare a sufficienza le iniziative degli avversari. Dentro probabilmente Koopmeiners assieme al capitano e a Thuram.

Le due punte, certamente, obbligano però a scelte più dolorose in un reparto sovrabbondante di interpreti. Posto che Yildiz non si tocca, per domani sembra Vlahovic il favorito. Con David, Openda, Conceiçao e Zhegrova costretti quindi a sperare in una chance di impiego a gara in corso. Mercoledì sarà di nuovo Champions, con l’esame da brividi del Bernabeu contro il Real Madrid, e una quota di turnover va sempre considerata. Ma portare più giocatori in mezzo e mantenere la difesa a tre identifica un assetto tattico più conservativo, limitando le opzioni di finalizzazione.

Il paradosso è che questa Signora ha sempre cercato di agire molto sugli esterni, pur avendo un numero limitato di ‘quinti’. Tanto che sulla destra – Joao Mario ha avuto una mezza bocciatura – si è visto spesso operare, e dovrebbe succedere anche a Como, un Kalulu che a tutta fascia non sembra molto a suo agio. Il ritorno di Cabal a sinistra qualcosa potrà cambiare, ma non più di tanto. Lì Cambiaso è inamovibile. Ecco perché Comolli – presto nuovo ad bianconero – non molla la pista Molina dell’Atletico Madrid per la fascia destra. Così come quella di Norton-Cuffy del Genoa. Opzioni che però si intrecciano, a gennaio, con la possibile partenza di Vlahovic.

Il centrocampo, come detto, non può prescindere da rinforzi e si cerca in Arabia chi possa tornare in A. Milinkovic-Savic è in scadenza con l’Al-Hilal di Inzaghi è la tentazione, e così quel Kessie dell’Al-Ahli che ai bianconeri piaceva già ai tempi del Milan. Nomi che vorticano, ma intanto Tudor è chiamato già al cambio di passo. La vittoria con l’Inter di quaranta giorni fa è stata l’ultima e molto sembra essere cambiato nel frattempo, non in meglio.