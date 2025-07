Anche la Juve saluta il Mondiale per Club, eliminata dal Real Madrid

Miami, 1 luglio 2025 - Dopo l'Inter anche la Juventus saluta il Mondiale per Club. All'Hard Rock Stadium di Miami i bianconeri cedono il passo di fronte al Real Madrid, che si impone 1-0 grazie alla rete nella ripresa di Gonzalo Garcia. Dopo un buon primo tempo, giocato alla pari con i Blancos, nel secondo i piemontesi soffrono le folate iberiche e alla fine devono arrendersi al maggior tasso tecnico degli avversari.

Le scelte dei due allenatori

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Alexander Arnold, Rudiger, Huijsen, Fran Garcia; Bellingham, Tchouameni, Arda Guler; Valverde, Gonzalo Garcia, Vinicius Jr. All. Xabi Alonso. Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Rugani, Kelly; Alberto Costa, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; Kolo Muani. All. Tudor.

La cronaca

Primo tempo - L'inizio di partita sorride alla Juventus, che al 7' costruisce una clamorosa palla gol: Yildiz lancia in profondità Kolo Muani che prova a beffare Courtois con un pallonetto, ma la mira non è precisa e il pallone si spegne di poco sopra la traversa. La risposta del Real sta in una conclusione dalla distanza di Valverde che non inquadra la porta. Più vicino al bersaglio grosso il destro (deviato) di Yildiz. I ritmi non sono altissimi e questo favorisce il possesso palla della Vecchia Signora, che al 22' si fa nuovamente vedere dalle parti di Courtois con il colpo di testa di Conceicao bloccato in due tempi dall'estremo difensore belga. I Blancos faticano ad avvicinarsi alla porta avversaria e allora Tchouameni scaglia un destro da lontano che comunque non spaventa Di Gregorio. Decisamente più pericoloso al 30' il tentativo ravvicinato di Bellingham: sull'inglese, servito da Valverde, è decisiva la parata del portiere ex Monza e poi ci pensano Rugani e Alberto Costa a sbrogliare la matassa. Il match scorre via stancamente e senza grossi sussulti. Almeno fino al 46', quando servono i guantoni di Di Gregorio per negare a Valverde, autore di un gran tiro, la gioia del gol dell'1-0. Finale di frazione in crescendo per gli spagnoli, ma il risultato non cambia.

Secondo tempo - In apertura di ripresa subito un brivido per Madama, con la conclusione di Valverde - su sponda di Bellingham - a spegnersi di poco sul fondo. Il Real aumenta la pressione e al 52' è ancora bravo Di Gregorio a non farsi superare dai destri di Bellingham e Huijsen. Due minuti più tardi invece il numero 29 della Juventus non può nulla sulla zuccata di Gonzalo Garcia su cross di Alexander Arnold. Madama cerca immediatamente di reagire e Courtois para il mancino di Conceicao. Al 59' doppio cambio per Tudor, che toglie Kelly e Conceicao per inserire Kostic e Nico Gonzalez. Madrid a un passo dal 2-0 con Valverde, che in rovesciata testa i riflessi di Di Gregorio. Scocca anche l'ora di Mpabbé, al debutto nel Mondiale per Club. Gli uomini di Xabi Alonso sono in controllo, ma al 70' il sinistro di Nico Gonzalez sfiora il palo. Passano due minuti e di nuovo Di Gregorio respinge il tentativo avversario, stavolta ad opera di di Arda Guler, che poi fa spazio a Modric, come dall'altra parte Yildiz lascia il posto a Koopmeiners. Dopo l'ennesima parata di Di Gregorio (su Tchouameni), ecco gli ultimi cambi di Tudor, che manda sul terreno di gioco McKennie e Gatti. La Vecchia Signora cerca orgogliosamente di non mollare, ma il Real non corre pericoli e arriva al traguardo con le braccia alzate.

