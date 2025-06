Mondiale per club 2025, Al Ain-Juventus: probabili formazioni e orario tv

Washington, 17 giugno 2025 - La Juventus è pronta al debutto nel Mondiale per Club. Inseriti nel girone G, i bianconeri affrontano nella gara valevole per la prima giornata l'Al Ain. I piemontesi, dopo una stagione travagliata e un finale di primavera caratterizzato dai cambi societari (ma pure dalla conferma in panchina di Igor Tudor), hanno come obiettivo quello di disputare un buon torneo, per poi cominciare a pensare alla prossima annata. Fondamentale in questo senso cominciare con il piede giusto sul campo dell'Audi Field di Washington contro la formazione più titolata degli Emirati Arabi (con 14 trofei nazionali in bacheca), che non rappresenta di certo un ostacolo propriamente insormontabile.

Il focus sugli avversari

Allenato dal serbo Vladimir Ivic, che nel febbraio scorso ha preso il posto dell'esonerato Leonardo Jardim, l'Al Ain viene da un'annata nella UAE Pro League conclusa al quinto posto, che non è bastato per centrare l’accesso alle competizioni continentali, mentre nella Champions asiatica è stato eliminata nella fase a gironi, arrivando all’ultimo posto nel girone unico da campione uscente. Attenzione però, perché la squadra emiratina si presenta al Mondiale per club con alle spalle sette risultati utili consecutivi. Fra i calciatori da tenere maggiormente d'occhio ecco il trequartista marocchino Houssine Rahimi e l'attaccante Kodjo Laba.

Le probabili formazioni

Al Ain (4-3-3): Rui Patricio; Al-Ahbabi, Cardoso, Kouadio, Erik; Park Yong-woo, Yahia Nader, Matias Palacios; Kaku, Houssine Rahimi, Kodjo Laba. All. Ivic.

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Rugani, Kelly; Nico Gonzalez, McKennie, Thuram, Cambiaso; Conceiçao, Yildiz; Kolo Muani. All. Tudor.

Orario e dove vedere la sfida

Il match fra Al Ain e Juventus è in programma nella notte italiana fra mercoledì 18 e giovedì 19 giugno, con calcio d'avvio fissato alle 3 (le 21 locali). La sfida verrà trasmessa in diretta e in chiaro su Italia Uno, e si potrà seguire anche su Dazn: sarà necessario scaricare l'app su smart tv compatibile, su console di gioco come Xbox e PlayStation oppure attraverso dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIMVISION Box. A disposizione pure la modalità streaming, rappresentata da Mediaset Play, scaricando l'app o collegandosi al sito della piattaforma, il sito di Sportmediaset oppure Dazn, scaricando l'app su dispositivi mobili oppure accedendo al sito ufficiale.

La designazione arbitrale

Designazione tutta femminile per il match. La direzione di gara è stata affidata all'americana Tori Penso, mentre le due assistenti saranno Brooke Mayo e Kathryn Nesbitt, statunitensi anche loro.

