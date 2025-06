Mondiale per Club 2025, Juventus-Wydad AC: probabili formazioni, orario e dove vederla

Philadelphia, 22 giugno 2025 - Dare continuità al primo successo negli States e staccare il pass per gli ottavi di finale del Mondiale per Club con un turno d'anticipo. E' questo il duplice obiettivo della Juventus per il secondo match Oltreoceano. Dopo la brillante prestazione inaugurale, i bianconeri affrontano al Lincoln Financial Field di Philadelphia i marocchini del Wydad AC, sconfitti 2-0 dal Manchester City all'esordio nella manifestazione.

"Sarà un avversario diverso, si gioca a un orario diverso. L’abbiamo preparata al massimo, come sempre - sono le parole pronunciate in conferenza stampa da Igor Tudor in vista dell'incontro - Sarà una gara importante contro una squadra di qualità e noi dovremo dare il nostro meglio, andando a tutto gas per novanta minuti. Il caldo? Ci sarà da prepararsi per fronteggiarlo, ma ci sarà per entrambe le squadre e poi andrà dimenticato, per concentrarci su quello che dobbiamo fare noi. Il Wydad contro il City nel primo tempo poteva fare due gol, ogni partita è una partita a sé. È impossibile fare paragoni tra una partita e l’altra, ogni gara ha la sua particolarità. Non vedo stanchezza nella squadra, vedo solo entusiasmo e grande piacere di giocare insieme. La partita contro l’Al-Ain l’hanno approcciata come piace a me, anche grazie al lavoro che stiamo facendo. Sono felice, con la squadra mi sono trovato bene dal primo giorno e sento una bella energia intorno a noi, anche nel club. Spero si possano fare grandi cose insieme, perché la storia di questo club è fare grandi cose. John Elkann vicino a noi? È una presenza costante, bella e importante. Se posso permettermi - continua il tecnico croato - fa percepire la sua presenza anche con i modi giusti e con le parole giuste. Mi è piaciuto molto come ha parlato ai giocatori a Torino. C’è grande energia da parte sua, i giocatori l’hanno percepita e l’hanno presa come ulteriore motivazione. Dopo la partita era contento della prestazione e dell’energia vista in campo. Qualificarsi in anticipo sarebbe bello, naturalmente, ma non si può programmare niente. Bisogna pensare partita dopo partita. Sorprese nel torneo? Senz’altro ci sono, noi dobbiamo cercare di non essere una sorpresa in negativo, ed evitarlo è compito mio e dei giocatori. Più ottimisti di quando siamo partiti? Troppo presto, abbiamo fatto solo una gara. Io non guardo queste cose, non penso al traguardo, penso a quello che dobbiamo fare allenamento dopo allenamento. Bisogna vivere nel presente, dal passato si impara e il futuro lo costruiamo oggi".

Le probabili formazioni

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Savona, Kelly; Alberto Costa, Thuram, McKennie, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; Kolo Muani. All. Tudor.

Wydad AC (4-2-3-1): Benabid; Moufid, Ferreira, Meijers, Moufi; Boutouil, Moubarik; Amrabat, Zemraoui, Lorch; Mailula. All. Benhachem.

Orario e dove vederla

Il match va in scena domenica 22 giugno alle 18 ora italiana (ore 12 al Lincoln Financial Field di Philadelphia). Sarà possibile guardare l'incontro in diretta tv e streaming su DAZN, sia per chi è in possesso di un abbonamento alla piattaforma sia per chi non ne ha uno attivo: in questo secondo caso la gara sarà visibile gratuitamente. L'alternativa è quella di seguire la partita su Mediaset, che la metterà a disposizione su Italia 1 in tv e, in streaming, su Mediaset Infinity e sul sito di Sportmediaset.

