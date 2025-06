Mondiale per Club, Juve travolta dal Manchester City. Bianconeri agli ottavi da secondi

Orlando, 26 giugno 2025 – Al Camping World Stadium di Orlando la Juventus chiude il gruppo G del Mondiale per Club con una brutta figura. La Vecchia Signora infatti viene travolta 5-2 dal Manchester City, che accede agli ottavi di finale da capolista del girone. Con una formazione decisamente rimaneggiata in partenza, i bianconeri tentano di resistere allo tsunami inglese nella prima frazione, che va in archivio con la truppa di Pep Guardiola avanti 2-1 grazie al sigillo di Doku e all'autogol di Kalulu, inframezzati dalla rete di Koopmeiners. Nella ripresa invece Madama crolla, subendo le marcature di Haaland, Foden e Savinho. Nel finale si toglie la soddisfazione di segnare Vlahovic. Una punizione pesante per la compagine piemontese, che adesso attende di scoprire la propria rivale nel match valido per gli ottavi di finale in programma martedì.

Le scelte dei due allenatori

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Savona, Kelly; Alberto Costa, Locatelli, McKennie, Kostic; Nico Gonzalez, Koopmeiners; Vlahovic. All. Tudor.

Manchester City (4-2-3-1): Ederson; Nunes, Akanji, Ruben Dias, Ait-Nouri; Reijnders, Rodri; Savinho, Bernardo Silva, Doku; Marmoush. All. Guardiola.

La cronaca

PRIMO TEMPO

Il copione del match è piuttosto chiaro fin dall'avvio: il Manchester City controlla il possesso palla, mentre la Juventus attende. Di Gregorio deve subito salire in cattedra al 4', quando il cross di Ait-Nouri trova la testa di Bernardo Silva, che impegna il portiere avversario. L'ex Monza non può invece nulla al 9': Ait-Nouri vede il taglio di Doku alle spalle di Alberto Cosa e il belga con il destro sblocca il risultato. La risposta della Vecchia Signora è immediata e pochi secondi dopo il vantaggio degli inglesi, Vlahovic ha la palla buona sul traversone di Alberto Costa, ma di destro non inquadra la porta.

Poco male per i bianconeri, perché all'11' Ederson la combina grossa: l'estremo difensore del City sbaglia la misura del passaggio, regalando di fatto la sfera a Koopmeiners, che di sinistro firma il pari. La gara, nonostante il ritmo non elevatissimo, è aperta e stavolta è Reijnders a provarci, ma la mira non è precisa. Con il passare dei minuti i Citizens tendono sempre più comandare le operazioni e al 26' ringraziano Kalulu, che si rende autore di un clamoroso autogol su un cross senza grosse pretese di Nunes. Madama chiude in affanno la prima frazione e quando inizia a piovere a dirotto su Orlando servono i guantoni di Di Gregorio per negare la gioia personale ad Ait-Nouri e a Marmoush.

SECONDO TEMPO

In apertura di ripresa per il City si registra la novità Haaland, dentro per Marmoush. Dopo pochi secondi il norvegese non arriva sul suggerimento di Savinho. Come nel primo tempo i piemontesi faticano a contrastare le accelerate di Doku, che al 50' non centra la porta da fuori. Tutto facile invece un minuto dopo per Haaland: Koopmeiners si fa beffare alle spalle da Nunes, che poi serve l'assist all'ex Dortmund, che fa 3-1 e 300 gol in carriera. Tudor corre ai ripari e inserisce Cambiaso, Thuram e Yildiz. Il turco ci mette qualche secondo per rendersi pericoloso con un destro che comunque si spegne sul fondo. Dentro anche Gatti per l'infortunato Savona, mentre dall'altra parte scocca l'ora di Gundogan e Foden.

Al 67' grossa chance per Vlahovic, lanciato da Yildiz e murato da Ederson in uscita. Gol sbagliato, gol subito per la Juventus: dopo un gran lancio con i piedi di Ederson, Haaland trova in qualche modo in area l'accorrente Savinho, che poi regala a Foden il pallone del poker. Arriva anche la quinta rete dei ragazzi di Guardiola con uno splendido destro di Savinho dopo il salvataggio di Di Gregorio su Haaland. A limitare i danni - per modo di dire - ci pensa Vlahovic, che all'84' sfrutta l'assist di Yildiz e di destro gonfia la rete. L'ultimo sussulto della sfida è una parata di Di Gregorio su un sinistro a botta sicura di Cherki.

Il tabellino

Juventus-Manchester City 2-5

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Savona (dal 60' Gatti), Kelly; Alberto Costa (dal 56' Cambiaso), Locatelli (dal 56' Thuram), McKennie (dall'82' Adzic), Kostic; Nico Gonzalez, Koopmeiners (dal 56' Yildiz); Vlahovic. All. Tudor. Manchester City (4-2-3-1): Ederson; Nunes, Akanji, Ruben Dias, Ait-Nouri (dal 74' O'Reilly); Reijnders, Rodri (dal 66' Gundogan); Savinho, Bernardo Silva (dal 74' Cherki), Doku (dal 66' Foden); Marmoush (dal 46' Haaland). All. Guardiola.

Arbitro: Clément Turpin (Francia).

Marcatori: Doku al 9', Koopmeiners all'11', Kalulu (autogol) al 26', Haaland al 51', Foden al 69', Savinho al 75', Vlahovic all'84'.

Note: recupero 4' pt, 3' st.