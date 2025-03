Debacle Juventus, Motta rischia l’esonero? Tre i nomi dei papabili

Bologna, 10 marzo 2025 – Il paradosso di Motta si è chiuso ieri sera contro l’Atalanta. Uno degli allenatori più discussi e chiacchierati della storia recente della Juventus, era rientrato in scia per lo Scudetto fino al meno sei, e un successo sulla Dea avrebbe rinsaldato la rimonta, ma il cappotto patito con un dolorosissimo 0-4 (bordate di fischi dallo Stadium) ha rimesso la lente di ingrandimento sul suo operato, sulle sue scelte e sulla totale assenza di mentalità che ha palesato la squadra. E il futuro è tutto tranne che certo.

Dopo la debacle interna nello scontro diretto, con la Lazio che potrebbe di nuovo sorpassare i bianconeri, si apre il fronte della riflessione alla Continassa e oggi anche il quarto posto finale potrebbe non bastare a Thiago, già eliminato da tutte le coppe possibili. Sono tre i nomi che aleggiano alle spalle del tecnico bianconero e Giuntoli non può farsi trovare impreparato nel caso in cui Motta non riuscisse a risollevare la situazione.

Alternative a Motta? Si discute anche su Tudor

Dopo una sconfitta così dura diventa normale per una società valutare il da farsi. Difficilmente la Juventus esonera in corsa e non dovrebbe essere questo il caso, anche perché al massimo si potrebbe prendere un traghettatore fino a fine stagione e per poi lanciare il nuovo corso, l’ennesimo, a giugno. Su questa ipotesi immediata viene fatto il nome di Igor Tudor, peraltro ex, ma per ora siamo nel campo delle indiscrezioni non confermate a meno che la dirigenza non veda gli albori di una crisi acuta che possa mettere a repentaglio pure la Champions.

Gasp e De Zerbi: cosa c’è di vero

Più plausibile, invece, un ragionamento sull’estate, con la speranza che Motta riesca quantomeno a tenersi il quarto posto e con esso i determinanti ricavi Champions. Qui gli scenari possono essere più intriganti e con tre allenatori di livello. Uno è stato visto allo Stadium proprio ieri sera.

Gian Piero Gasperini ha dominato con la sua Atalanta e fatto vedere a tutti che tipo di calcio sa fare, ma ha annunciato che non rinnoverà il contratto e a giugno potrebbe esserci la separazione dopo un lungo ciclo. La sua carriera è partita proprio dalle giovanili della Juve e Gasp potrebbe essere quel profilo di allenatore in grado di ridare mentalità e tempra a una squadra troppo molle e passiva, priva dell’identità necessaria per costruire un ciclo vincente. Su Gasperini c’è anche la Roma, che vorrebbe ripartire con un nuovo progetto, ma la Juve rappresenterebbe una intrigante attrazione. Attenzione anche a Roberto De Zerbi, ora al Marsiglia. Le recenti polemiche contro gli arbitraggi della Ligue 1 potrebbero portare il tecnico italiano a tornare in Italia e la Juve con lui costruirebbe un ciclo fatto di calcio propositivo e idee innovative. Qualcosa di nuovo e moderno. Poi, il vecchio leone della panchina, ancora in piena auge e capace di ridestare in poco tempo ambienti caduti in disgrazia.

Conte, il ct delle risalite

Antonio Conte è sempre stato l’uomo delle risalite e anche a Napoli ha dimostrato di poter ricostruire in pochissimo tempo una struttura credibile. Il suo nome era già balenato nella mente di qualche dirigente anche l’anno scorso, ma alla fine Giuntoli ha optato per Motta, che era in grande rampa di lancio dopo il miracolo di Bologna. Eppure, oggi il Napoli di Antonio si gioca lo Scudetto, con meno investimenti sul mercato, e la Juve di Thiago rischia pure in ottica Champions. Qualcosa, evidentemente, è andata storta. Ora via alle riflessioni e il quarto posto finale potrebbe non bastare a Motta, oggi più che mai primo responsabile di una stagione oltremodo deludente.

