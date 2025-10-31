Nuova era Spalletti, subito brividi. Juve da rincorsa: Yildiz la stella. Con la Cremonese vale già doppio

Gli autografi ai tifosi davanti al JMedical, prima della firma sul contratto all’ora del tè. Il sorriso di chi si lancia in una nuova avventura con l’obiettivo magari di confezionare un capolavoro-bis dopo quello di Napoli. Ma anche di cancellare la profonda ferita apertasi con l’altro azzurro, quello della Nazionale.

Luciano Spalletti si tuffa nel mondo bianconero con tutto l’entusiasmo del caso. Carisma e curriculum parlano per lui, lo sguardo è quello di chi sa di poter essere all’altezza di un compito tra i più ardui: riportare in alto la Juve, molto più di quanto sia adesso.

Il nuovo tecnico della Signora prenderà in mano la squadra solo oggi. E’ già giorno di vigilia in campionato, perché domani c’è la sfida di Cremona, con possibile trappola. I grigiorossi guidati da Nicola hanno appena battuto il Genoa in trasferta e sono appena un punto sotto i bianconeri. In casa, allo Zini, non hanno ancora perso, e condividono con Milan e Como il minor numero di sconfitte in questo torneo, una (a San Siro con l’Inter).

Quanto basta alla Juventus per prendere con le molle una partita fondamentale per non staccarsi troppo dal treno delle prime. Certo la vittoria corroborante contro l’Udinese ha contribuito a scacciare più di un fantasma. La squadra messa in campo mercoledì da Brambilla, dando un chiaro un messaggio al tecnico in arrivo, si è ritrovata. Vlahovic ha riversato in area una ferocia che raramente aveva mostrato nell’ultimo mese e mezzo. Ma nel registro dei meritevoli sono finiti Yildiz, debordante come trequartista puro nel finale, Openda con la sua energia su tutto il fronte d’attacco, l’inesauribile McKennie. Spalletti ha preso appunti davanti alla tv e oggi imposterà per la prima volta alla Continassa il suo lavoro. Che ben difficilmente derogherà dall’adozione di una difesa a 4, scelta da Tudor in questo campionato dopo l’infortunio di Bremer contro il Como, con esiti da dimenticare. ‘Lucio’ sa proporre anche lo schieramento a tre, come si è visto con la Nazionale, ma si può pensare che non diventi certo questo l’assetto preferito. La sua Juve dovrà avere un possesso palla ragionato, non ossessivo. E il pressing sarà rigorosamente di squadra. L’armonia che scatena le giocate dei singoli. Principi che a Napoli portarono alle meraviglie di un titolo leggendario. Yildiz dovrà inventare e colpire, Koopmeiners potrebbe diventare l’alternativa in posizione centrale.

Di tempo per dare una nuova identità alla Signora ce n’è però ben poco. Non solo Cremona: martedì in Champions ecco lo Sporting all’Allianz Stadium, gara già decisiva se è vero che i bianconeri, con due punti in tre partite, sono ora virtualmente fuori persino dai playoff per gli ottavi. E poi, sabato 8 novembre, il derby con un Torino da otto punti nelle ultime quattro, con tanto di scalpo preso al Napoli. E’ un po’ la maledizione dell’ultimo lustro per la Signora: vuole tornare al top, ma non c’è margine da riservare all’apprendimento saltando da un tecnico all’altro.

Da subentrante in panchina, Spalletti è mediamente riuscito a dare la sua impronta. Nel 1993-1994, all’Empoli in C, guadagnò una salvezza che sembrava lontana. Nel 2000-2001, in A con l’Udinese, sostituì De Canio ma non riuscì a migliorare la dodicesima posizione dei friulani. Molto meglio ad Ancona la stagione successiva, in B, rialzando i marchigiani in difficoltà fino all’ottavo posto. Poi, al suo ritorno alla Roma nel 2015-2016 prendendo il posto di Garcia quinto in quel momento, arrivò un terzo posto che valse il pass per la Champions.

Ha firmato ieri un contratto di soli otto mesi, Spalletti. A fine giugno ci sarà l’opzione di rinnovo, e non l’obbligo, in caso di qualificazione alla Grande Coppa: esito che il club ritiene vitale per coltivare ambizioni sempre massime. Troppe risorse non ci sono, alla Continassa, restando Motta e Tudor a libro paga: si naviga comunque a vista. Lo stesso nuovo tecnico deve aver preso questa missione come quella del destino. Nessuno vuole legarsi le mani, tutti vogliono far correre il cuore. Il tatuaggio del Napoli sull’avanbraccio? Magari sarà tenuto coperto.