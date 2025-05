Juventus, è caccia al nuovo allenatore: sfumato Conte, c'è Gasperini in pole

Torino, 30 maggio 2025 - Solo una settimana fa, il nome di Antonio Conte era quello più chiacchierato per la panchina della Juventus. Il tecnico leccese sembrava destinato a lasciare il Napoli e a tornare a Torino. E invece, la conferma dell'ex Inter da parte del club partenopeo ha spiazzato tutti: addetti ai lavori e probabilmente la stessa Vecchia Signora. Vecchia Signora al cui interno si sta registrando una vera e propria rivoluzione a livello dirigenziale, visto che dopo le dimissioni di Francesco Calvo stanno per arrivare gli addii a Cristiano Giuntoli, Giuseppe Pompilio e Stefano Stefanelli, a cui faranno da contraltare l'ingresso di Damien Comolli, il rientro di Matteo Tognozzi e il potenziamento delle funzioni di Giorgio Chiellini. E' pronto quindi a partire un nuovo progetto tecnico e l'allenatore al comando, clamorosamente, potrebbe essere Gian Piero Gasperini.

Dopo i tentativi falliti con Conte infatti, i piemontesi si sono fiondati a capofitto sull'ormai ex tecnico dell'Atalanta, che in questi giorni era stato accostato con prepotenza alla Roma. Fra il mister di Grugliasco e il club capitolino ci sono stati contatti concreti, a cui ha fatto seguito un incontro nella giornata di ieri. La tavola sembrava apparecchiata per la fumata bianca, ma Gasperini si è preso qualche giorno per decidere. E nel frattempo si è registrato l'inserimento della Vecchia Signora, intenzionata a riportare a casa l'allenatore classe '58. Già, perché l'ex Genoa ha lavorato dal 1994 al 2003 nel settore giovanile della Juventus, sedendo sulla panchina dei Giovanissimi per due anni e su quella degli Allievi per altri due anni, e guidando dal 1998 la Primavera, trascinata al trionfo nel Torneo di Viareggio.

Insomma, Gasperini avrebbe l'occasione di coronare il sogno di una vita: allenare la Prima Squadra bianconera, dimostrando al contempo che l'esperienza passata all'Inter è stata solo una parentesi sfortunata in una big del nostro campionato. Intanto, ci sarà da capire anche come Madama intenderà muoversi nei confronti di Igor Tudor. Dato per scontato il fatto che non verrà confermato per la prossima stagione, vedremo se il croato sarà ancora l'allenatore della Juventus durante l'imminente Mondiale per Club (come annunciato dal suo agente lunedì scorso) oppure se il nuovo tecnico si insedierà già per affrontare la nuova competizione che è prossima a partire.