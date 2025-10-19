Le pagelle di Como-Juve: Caqueret ispira, solidità Perrone. Kalulu, subito l’errore. Il calo di Cambiaso
I bianconeri cadono sul lago: capolavoro di Nico Paz che ammazza la partita, Yildiz perde la sfida
Como, 19 ottobre 2025 – Cade la Juve. Il Como ritrova il successo dopo due pareggi consecutivi e lo fa contro i bianconeri, che incassano la prima sconfitta in campionato: 2-0 nel match del Sinigaglia, decidono i gol di Kempf e di un superlativo Nico Paz, autore anche dell'assist per la rete del difensore.
Le pagelle del Como
BUTEZ 7. Poco impegnato nel primo tempo, nel secondo presente, attento e determinato.
SMOLCIC 6,5. Ha il compito di fermare Yildiz e ci riesce parzialmente.
KEMPF 7,5. Oltre il gol, grande presenza in difesa, sfiora ancora il raddoppio. Solo una testata di Ramon lo ferma, ma lui resiste. Eroico.
CARLOS 7,5. Monumentale come sempre, di lì non si passa. Ma esce infortunato.
RAMON 6,5. Meno efficace di Carlos ma regge la fisicità di Thuram e David.
MORENO 6,5. Schierato a sorpresa, finalmente una prestazione degna del suo nome. La velocità di Conceicao lo mette in difficoltà, ma tiene fino alla sostituzione.
CAQUERET 7. Perfetto nei suggerimenti, la sua verticalità mette sempre in difficoltà Juventus.
PERRONE 7. Uomo ovunque, non fa salire Locatelli, ha l’occasione del raddoppio.
DA CUNHA 6,5. Inizia a centrocampo, ma quando viene spostato all’esterno rende la vita complicata ai bianconeri.
VOJVODA 6,5. Dopo il cross del gol, ne sbaglia un paio, ma è sempre. presente in ogni azione.
MORATA 7. Va vicino al gol per due volte: la sua migliore prestazione, con la maglia azzurra.
PAZ 7,5. Abituato ad essere tartassato dai falli, riesce a sgusciare poche volte però portandosi dietro tutta la difesa, poi il capolavoro che ammazza la partita.
ALL. GUINDOS/FABREGAS 8. Sorprendono col nuovo modulo, sfruttando tutta la qualità della rosa del Como.
Valle 6,5. Velocizza la fascia e libera la zona calda.
Douvikas 6,5. Gioca in coppia con Morata per la prima volta, sfiora il gol in un’azione personale.
Van Der Brempt sv.
VOTO SQUADRA 7,5
***
Le pagelle della Juve
DI GREGORIO 6. Si sporca i guantoni per smanacciare un paio di conclusioni, molto bravo su Vojvoda. Nulla può sui due gol.
KALULU 4,5. Pronti via, un disastro: guarda la palla e si perde Kempf che gli passa
da dietro. Quando spinge fa confusione.
RUGANI 5,5. Attento su Morata all’inizio, poi va in affanno come tutti. Rimedia ad
un pasticcio che lui stesso provoca.
KELLY 5,5. Un “giallo” discutibile dopo pochi minuti. Prova ad arginare Nico
Paz ma poi perde lucidità nei passaggi.
CAMBIASO 4,5. Si pesta i piedi con Yildiz, la sua prima incursione dopo un’ora.
Male in chiusura su Nico in occasione del 2-0.
KOOPMEINERS 6. I compagni lo cercano e lui attacca la linea difensiva del Como
minacciando un paio di volte Butez. E’ in fuorigioco quando offre un grande assist a David. In crescita
LOCATELLI 5,5 Un tiraccio in curva. Sotto pressione, resta bloccato nel traffico
del centrocampo.
THURAM 6. Sui tempi d’inserimento è fra i più pericolosi. Corre, lotta, copre e riparte, va vicino al gol diverse volte. Dirompente
CONCEICAO 5,5. Con Yildiz può accendere la partita. Per un tempo dribbling e
strappi mettono in difficoltà gli avversari, serve continuità.
DAVID 5. Terza da titolare, non una partita semplice: pochissimi rifornimenti e
quando segna c’è un compagno in fuorigioco.
YILDIZ 6. Fuoco e fiamme in 45’ con giocate strepitose, Ma si spegne nella ripresa e perde la sfida con Nico Paz.
ALL. TUDOR 5. Cambia modulo ma cambia troppo tardi le pedine in campo. Annebbiato come tutti.
Vlahovic 5,5. Più rabbia che concretezza.
McKennie 5,5. Non cambia il ritmo.
Kostic e Joao Mario sv.
VOTO SQUADRA 5
