Juve a secco di gol, parla Marchisio: “Problema generale, non di singoli”

Torino, 24 ottobre 2025 – Juve a secco di gol da tre partite, Milan, Como e Real, più la mezz’ora finale di Villareal. Il conto dice 304 minuti senza gonfiare la rete. Inoltre, le due sconfitte in fila hanno incrinato l’umore della piazza e la fiducia verso il tecnico Igor Tudor, che rivede gli spettri di Thiago Motta. Nel fine settimana i bianconeri chiudono la settimana da tre trasferte di fila contro la Lazio all’Olimpico, una partita in cui mostrare una netta e chiara inversione di tendenza. Del momento bianconero ha parlato l’ex Claudio Marchisio, che mercoledì era a bordo campo al Bernabeu per Amazon Prime. Problema di gol? Sì, ma non è solo riferito ai singoli.

Marchisio: “Problema generale”

Molti si concentrano sui singoli, su un Vlahovic in uscita, un David non ancora a bolla con il calcio italiano, un Openda spaesato e un Zhegrova tutto da scoprire, ma per Claudio Marchisio il problema del mal di gol potrebbe essere più generale. Servono rifornimenti, la sostanza: “Io credo che Vlahovic abbia fatto una ottima partita a Madrid – le parole di Marchisio a margine dell’evento Rigenera Care –. Lui si è creato una situazione, resistendo a Militao che non è lento e in tutti i minuti che ha giocato l’occasione se l’è creata lui con una grande giocata. La valutazione deve essere più ampia, se cioè l’attaccante ha rifornimenti o se si crea le occasioni da sé. La squadra non gli porta tanti palloni e quindi credo che il problema sia generale”. Oltre ai gol, che latitano, ci si chiede se la Juve abbia in spogliatoio dei leader. Marchisio ha vissuto epoche juventine con giocatori di grande personalità. Ecco la sua risposta: “Ci vuole tempo, negli anni alla Juve i leader non sono mancati, ma servono sia in campo che fuori. Il contesto deve trovare un equilibrio e la sua identità”. Marchisio getta lo sguardo anche sopra i giocatori, ai piani alti, forse alludendo anche alla dirigenza: “I calciatori sono la base e per essere sereni deve funzionare la struttura sopra di loro. Ci sono responsabilità anche per i giocatori, certo, ma bisogna darle anche al contesto e spero che la Juve possa trovare una sua via”.

Il tutto in una Serie A molto equilibrata: “Sì, non ad un livello alto ma medio. Le top avranno sempre più difficoltà ad arrivare in Champions e la Juve fa parte di questo gruppo”, il pensiero di Marchisio. Infine, c’è il manico. Igor Tudor ha salvato la scorsa stagione traghettando la Juve in Champions ma ora può diventare l’uomo giusto per un ciclo vincente di lungo termine? “Bisogna sperarlo – la chiosa di Marchisio – E’ stato un ex giocatore della Juve, conosce l’ambiente e oggi è lui l’allenatore. Bisogna dargli fiducia e stare vicino alla squadra, sperando che tutti riescano a trovare la strada migliore”. Prima prova del nove domenica a Roma contro la Lazio.