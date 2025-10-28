Quanti progetti interrotti: Sarri cacciato nonostante lo scudetto, addio a Pirlo che vinse due titoli. Da Max a Igor, nostra Signora degli esoneri

Tre allenatori in una stagione la Juventus li ha avuti solo una volta: stagione 1963-64, il brasiliano Amaral durò 4 partite, a ottobre lo sostituì Eraldo Monzeglio, poi a marzo a quest’ultimo (che divenne dt) venne affiancato Ercole Rabitti, uomo delle giovanili. Parliamo di oltre 60 anni fa, un altro calcio insomma, ma già questo è sufficiente per rendere l’idea di una situazione, in casa bianconera, del tutto inusuale e pertanto imbarazzante: questa seconda volta si passa da Tudor a Brambilla per gli affari correnti, poi a chi lo sostituirà, per un futuro che, oggi, è davvero un’ipotesi. Eppure, la Juventus recente ha abituato a scelte schizofreniche, per quanto concerne la panchina.

Dal primo addio a Massimiliano Allegri, nel 2019, gli ultimi sei anni hanno portato a una lunga sequela di idee abortite. Sarri durò un anno, quello dell’ultimo scudetto di una rosa a fine corsa, e il post-Covid è stato ancora più senza logica: una stagione sola per Pirlo, la restaurazione di Allegri, il suo esonero nelle ultime due giornate del 2023-24 per l’interim di Montero, la tentata rivoluzione di Motta, il suo fallimento e la mossa Tudor, un rinnovo poco convinto e, come conseguenza quasi inevitabile, il divorzio e l’obbligo di ricominciare daccapo.

Allargando l’analisi ai vent’anni post-Calciopoli, e togliendo le annate con Andrea Agnelli in carica (dall’estate 2010 al novembre 2022 quando, al di là di alcune scelte poi abiurate – Delneri e i già citati Sarri e Pirlo – non vi furono mai esoneri a campionato in corso) e più specificatamente con il binomio Agnelli-Marotta, diventa evidente come scelte ondivaghe e incostanti abbiano caratterizzato le gestioni prettamente elkanniane, a partire dalle divergenze di vedute che costarono le dimissioni di Deschamps nel 2007 (il campionato di B lo portò a termine Corradini), l’esonero di Ranieri nelle ultime due gare del 2008-09 e la sua sostituzione con Ferrara, confermato in estate salvo poi essere rimpiazzato in inverno da Zaccheroni.

Poi, dopo la parentesi di Andrea Agnelli, ecco le ultime tre stagioni, con gli avvicendamenti descritti, discutibili anche e soprattutto perché incoerenti. Così, se sotto accusa finiscono le scelte della Juventus dei Blanc, dei Cobolli, degli Scanavino e dei Comolli, con la regia (o, almeno, il placet) di John Elkann, significa che forse, per trovare le ragioni di un club indirizzato verso l’irrilevanza, non è in panchina che bisogna guardare.