Questa Juve può tutto. Yildiz e Vlahovic le star. Kelly eroe al fotofinish

L’Europa è un’altra cosa, si sapeva. Ritmi folli e spietatezza diffusa. E’ la Grande Coppa, bellezza. Ma la Juve può tutto, anche rimettere in piedi partite che sembrano perse contro avversarie dalle tante stelle, come il Borussia Dortmund. Un poker chiama l’altro. Da quello inflitto in campionato all’Inter, a quello di ieri in Champions. Il cuore dei bianconeri è da rimonta, già rodatissimo. Stavolta la vittoria non arriva, ma il pari dopo essere stati sotto di due gol quasi al 90’ vale oro.

La massima spallettiana dei destini forti per uomini forti, deve aver in qualche modo fatto breccia nell’animo di Igor Tudor, che per il debutto nel maxi girone abbandona fin dalla distinta di gara ogni proposito difensivista, sull’onda del poker all’Inter: quattro giocatori d’assalto dentro, e giocarsela. Openda è la punta centrale, assistito da David e Yildiz. C’è poi anche Koopmeiners, giocatore prettamente offensivo, adattato a mediano al posto di Locatelli.

Signora tutta in nero, con aggressività. Anche se poi per lunghi minuti il muro giallo del Borussia, intendendo quello in campo e non la cortina di tifosi che stanzia al Signal Iduna Park, regge eccome. Kovac ha predisposto calibratissimi meccanismi di copertura: la Juve fatica a sfondare, con i giocatori sulla trequarti che non riescono a dialogare. Cambiaso e McKennie, sulle fasce, badano soprattutto a coprire: Guirassy e Adeyemi possono accendersi in un amen. In sostanza, le ambizioni da formazione cozzano un po’ con la realtà della partita.

Ci sarebbe pure un rigorino per i bianconeri, con Anton che forse sfiora di mano in area su cross: ma è una recriminazione di non enorme consistenza, Kelly forse aveva un po’ strattonato il difensore.

Piace in ogni caso, anche in assenza di emozioni forti, come la Juve riesca a disinnescare i tedeschi, rischiando nulla nel primo tempo. Ne arriva uno, di rischi, al 5’ della ripresa. Baier lanciato colpisce il palo quasi dalla linea di fondo, con Di Gregorio non attentissimo.

L’avvisaglia del gol, che si concretizza poco dopo. Adeyemi – a lungo corteggiato dalla Juve negli ultimi due anni, e sfuggito pure al Napoli – si sveglia da un apparente torpore e con un sinistro d’autore porta avanti il Dortmund.

Questa Juve però non si fa mai intimidire. Prima Yildiz replica alla Del Piero alla doccia fredda di Nmecha, poi il neo entrato Vlahovic lanciato da Kenan pareggia nuovamente i conti. Couto riporta davanti i gialli, Bensebaini su rigore sembra affondare la lama. La Signora non è quella delle scorse stagioni. Ancora Dusan e l’inatteso Kelly regalano un 4-4 da annali. Vale come e più di una vittoria, e non è retorica.