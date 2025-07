Mondiale per Club, Real Madrid-Juventus: probabili formazioni, orario e dove vederla

Miami, 1° luglio 2025 - All'Hard Rock Stadium di Miami va in scena una delle grandi classiche del calcio mondiale. La Juventus si appresta infatti a scontrarsi con il Real Madrid. I bianconeri, secondi nel girone G, sono reduci dal brutto ko rimediato contro il Manchester City, mentre i Blancos hanno chiuso la scorsa fase con un 3-0 rifilato al Salisburgo che è valso loro la testa del gruppo H. Gli spagnoli si presentano alla gara con il favore del pronostico, ma occhio perché questo Mondiale per Club sta regalando continue sorprese. Fra i temi più interessanti del match, che vale un posto nei quarti di finale, la presenza nelle file del Real dell'ex Huijsen e il duello tutto turco fra Yildiz e Arda Guler.

I precedenti

Questa sarà la sfida numero 22 fra Juventus e Real Madrid, che fino a questo momento non si sono mai sfidati al di fuori del contesto Coppa dei Campioni/Champions League (se non per partite amichevoli, dal peso e dal valore decisamente diverso). Il bilancio vede gli iberici in vantaggio: sono 10 i successi dei Blancos contro i nove della Vecchia Signora, con anche due pareggi. L'ultimo confronto risale alla stagione 2017/18, quando l'affermazione per 3-1 al Santiago Bernabeu non bastò ai piemontesi per strappare il pass per la semifinale di Champions, alla luce della vittoria per 3-0 ottenuta dagli spagnoli nel match d'andata.

Le parole di Tudor

"Mi aspetto una partita difficile, contro una squadra blasonata con grandi qualità che, negli ultimi dieci anni, ha dimostrato il suo valore in tutte le competizioni. Il Real Madrid in questi tornei è sempre forte. Noi ci siamo preparati. Vogliamo passare, vogliamo giocarci le nostre carte. L’ultima partita del Real Madrid mi è piaciuta tanto. Ho visto qualità, lavoro di squadra, sacrificio. Ho visto una squadra vera. Ci aspetta una partita difficile, l’abbiamo analizzata bene, ma io ho detto ai miei giocatori che queste sono le partite più belle da giocare. Tutti vogliono battere il Real Madrid, vogliamo provarci anche noi. Bisogna viverla così, anche con grande coraggio. La partita del torneo per noi? Ovviamente. La sconfitta con il City? La sconfitta fa parte del gioco e della vita, si accetta e si va avanti. Domani è un’altra partita, abbiamo superato il girone, ora c’è la prima della seconda parte della competizione. La difficoltà della sfida è evidente, ma noi dobbiamo crederci e provare in tutti i modi a fare il nostro meglio per vincere e passare. Poi ci sono anche gli avversari, naturalmente, ma noi dobbiamo crederci, correre tanto, sacrificarci, non sbagliare niente e concedere il meno possibile. Io ci credo, quando poi comincerà la partita vedremo cosa succederà".

Le probabili formazioni

Real Madrid (3-5-2); Courtois; Rudiger, Tchouameni, Huijsen; Alexander-Arnold, Arda Guler, Bellingham, Valverde, Fran Garcia; Gonzalo Garcia, Vinicius. All. Xabi Alonso.

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Rugani, Kelly; Alberto Costa, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; Kolo Muani. All. Tudor.

La designazione arbitrale

Sarà il polacco Szymon Marciniak a dirigere l’incontro, affiancato dai connazionali Tomasz Listkiewicz e Adam Kupsik e con il norvegese Espen Eskas designato come quarto uomo.

Orario e dove vedere la sfida

Real Madrid-Juventus va in scena martedì 1 luglio, con calcio d'inizio fissato alle 21 (ora italiana). Sarà possibile guardare l'incontro in diretta tv e streaming su DAZN, sia per chi è in possesso di un abbonamento alla piattaforma sia per chi non ne ha uno attivo: in questo secondo caso la gara sarà visibile gratuitamente. L'alternativa è quella di seguire la partita su Mediaset, che la metterà a disposizione su Canale Cinque in tv e, in streaming, su Mediaset Infinity e sul sito di Sportmediaset.

