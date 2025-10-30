Reazione Cambiaso. Openda, ritmo giusto. Kelly non brilla

DI GREGORIO 6. Pochi brividi fino al colpo da biliardo di Zaniolo. Pronto poi su Goglichidze.

KALULU 6. Avvia l’azione del vantaggio, ma soffre a inizio ripresa l’assalto dei friulani.

GATTI 6,5. L’errore in disimpegno (Locatelli non può poi controllare) lancia Zaniolo verso il pari. Si riabilita col gol di forza e cuore.

KELLY 6. Chiamato ad impostare da dietro, non trova troppa collaborazione con i suoi lanci.

CAMBIASO 6,5. Destra o sinistra, non fa differenza. Riesce a ridurre il numero di errori e fa il cross per il 2-1.

LOCATELLI 6. Soprattutto lucido in regia.

MCKENNIE 6,5. La corsa e i raccordi che gli si chiedevano. Poi, quando gli spazi si ampliano, fa anche il suggeritore.

KOSTIC 6,5. Chance da titolare sfruttata con energia. Con una botta da fuori sfiora il gol, cartolina inattesa per Spalletti.

YILDIZ 7. Da trequartista puro fatica a prendere i giri e a registrarsi. Sprint finale: un palo esterno, il colpo del ko fallito da pochi metri e il rigore procurato e trasformato.

OPENDA 6,5. Pronto a trovare Vlahovic nel cuore dell’area. Più che presente sempre, ma la stoccata poi non arriva.

VLAHOVIC 7. Si procura il penalty che poi trasforma per l’1-0: finalmente un sorriso. Corrobora la prestazione con altri tentativi e una cavalcata teveziana che non va a buon fine.

ALL. BRAMBILLA 6,5. Onora la grande vetrina di una panchina con la Signora apparecchiando una squadra inedita, ma logica. E trova tutta la concretezza che la serata richiedeva.

David, Koopmeiners e Rugani sv.

Voto squadra 6,5

p.g.