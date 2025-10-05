Ritorno al futuro, è partitissima. La Juve cerca la svolta con Vlahovic. Allegri e Rabiot: Milan da rivincita

Non conta guardare il calendario e dirsi che a inizio autunno nulla si decide. Quando la Signora incrocia il Diavolo, si indirizzano i destini. E se poi i rossoneri svettano già in campionato grazie agli ex Allegri e Rabiot, un brivido trascina i bianconeri verso un big match che ha pure la sosta per le nazionali in coda, con tutto quello che significa in termini di emozioni sedimentate.

Tudor si gioca la carta della fiducia e dell’ottimismo. Dice che la sua Juve una identità ce l’ha. Che vede una crescita e che manca solo la vittoria, dopo quattro pari di fila fra campionato e Champions. E’ bene immaginabile cosa significherebbe, per ciascuna delle due contendenti, vincere stasera all’Allianz. Il pareggio, poi, di questi tempi potrebbe soddisfare forse solo il Milan. Non certo una Juve che più si affanna e più rischia di perdersi, giocando tante partite dentro la stessa gara. Il guaio è che né Bremer né Thuram hanno recuperato del tutto. Arduo pensare che possano partire dall’inizio. In campo si vedrà probabilmente la squadra vista nella ripresa a Vila Real, dopo l’infortunio di Cabal. Ma con la differenza di Conceiçao dall’inizio, e di Vlahovic al posto di un David irriconoscibile. L’altra opzione per la punta centrale è Openda, ma l’energia del belga potrebbe rivelarsi utile a gara in corso.

Curioso che la Signora delle rivoluzioni permanenti stasera si affidi a Dusan. ‘Ironic’, canterebbe Alanis Morissette. Il serbo sembrava destinato al Diavolo l’estate scorsa. Avrebbe ritrovato Max per rilanciarsi. Non se ne è fatto nulla – l’ingaggio monstre ha inciso in maniera determinante, bloccando anche una rescissione con i bianconeri – e il serbo si è rialzato fieramente proprio nella squadra che lo vedeva ormai ai margini. Il popolo bianconero si aspetta anche un Yildiz decisivo. Ma nelle ultime partite è apparso stanco. La tensione emotiva della partitissima potrebbe generare anche errori decisivi. E’ la Juve ora a concedere di più: undici gol subiti nelle ultime cinque gare tra campionato e Champions. Il Milan è invece granitico: una rete presa sempre nelle ultime cinque. Ma stasera non è una partita come le altre.