Juve, non solo David: ora tutto su Sancho

Torino, 3 luglio 2025 – Archiviato il mondiale per club, che ora concederà riposo per tutti (e non è per forza un male), la Juve prova a diventare protagonista del mercato. Scatenato in attacco Damien Comolli, che ha il sì di Jonathan David e ora va forte su Jadon Sancho, ma poi tenterà anche la carta Victor Osimhen, con Mateo Retegui possibile alternativa. E attenzione massima su Dusan Vlahovic, il quale rischia di bloccare il mercato Juve rimanendo fino a scadenza contrattuale. Sono giorni molto caldi e non solo per le temperature su tutta Italia.

Sancho: Juve con la disponibilità del calciatore

E’ praticamente fatta per Jonathan David, accordo trovato per l’ingaggio e le commissioni (il giocatore si è liberato a parametro zero), ora la Juve cerca di andare a dama col secondo grande colpo di mercato. Contatti intensi e proficui con Jadon Sancho, desideroso di lasciare il Manchester United e aperto a una avventura in Italia. Il primo ostacolo è l’ingaggio, superiore a quello di Vlahovic, ma c’è terreno fertile con l’entourage di Sancho per poter portare avanti i discorsi, con l’apprezzamento verso la destinazione. Una volta fatto questo, non è fatta ma ci sono margini, la Juve andrà a trattare con lo United provando a mettere sul piatto 25 milioni di euro e una formula che possa consentire un investimento sostenibile a bilancio. E’ comunque un passo avanti rispetto a qualche settimana fa quando l’operazione sembrava impossibile. Sancho, che a Manchester non è mai sbocciato, potrebbe alla Juve tornare quello di Dortmund e in ogni caso viene da un trofeo vinto in Europa con la maglia del Chelsea: sarebbe un colpo di livello. Poi, non va dimenticato Osimhen. Per ora ha detto no a tutto, compreso all’Al Hilal che medita di tornare all’assalto dopo il mondiale per club, così la Juve si è inserita ma c’è una richiesta di ingaggio da 10 milioni e poi una richiesta del Napoli da oltre 80 per il cartellino. Non sarà facile, eventualmente, trattare con De Laurentiis.

Nodo Vlahovic: rischio parametro zero

Un mercato in entrata, però, influenzato da quello in uscita. Il nodo resta quello di Dusan Vlahovic, ancorato alla Juve da un anno di contratto a 12 milioni netti. Il club ha provato a spalmare tale cifra con il rinnovo, no del giocatore, e così c’è il rischio clamoroso del parametro zero tra un anno. L’ultima idea è provare di nuovo a rinnovare per consentire l’uscita di Vlahovic in prestito e rivalutare una cessione definitiva tra un anno, ma a oggi nessun club interessato è pronto a garantire 12 milioni al giocatore e anche il Milan si è arenato sugli emolumenti del centravanti. Una cessione definitiva oggi appare difficile dato che c’è freddezza nei mercati in cui Vlahovic andrebbe (soprattutto la Premier) mentre Arabia e Turchia non convincono Dusan che ha declinato le varie proposte: Juve in stallo. Non è dunque escluso che l’idea del centravanti sia quella di voler rimanere anche il prossimo anno per poi uscire a scadenza nell’estate 2026: sarebbe una rimessa per il bilancio juventino. Comolli, diplomaticamente, al lavoro per risolvere la situazione… Leggi anche - Tragedia in Spagna: Diogo Jota muore in un incidente stradale con il fratello