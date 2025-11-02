Spalletti inventa e vince. Nuova Juve già a tutto gas. Colpo con Kostic-Cambiaso

Bastano novanta secondi a Luciano Spalletti per prendersi sulle spalle la Juventus. ll gol di Kostic ambasciatore del nuovo corso, poi il bis di Cambiaso per non tremare troppo sul lampo di Vardy. Nel giorno delle 128 candeline bianconere ("Il nostro nome è identità, Dna intramontabile. Il nostro successo non sta solo nelle vittorie, ma è stile", Alessandro Del Piero dixit) il messaggio al campionato è chiaro: ci siamo anche noi. Un allenamento soltanto, ma un concetto già chiarito e, a scanso di equivoci, ribadito: "Scudetto? Sì, ci chiamiamo Juventus". Quello scudetto che ha tatuato sul braccio, dai tempi di Napoli. E che gli è già stato rinfacciato. Altri tempi, altra storia, ora. Ma le alzate di genio dell’uomo da Certaldo restano di estrema attualità: Koopmeiners braccetto, l’ultima. "Lo vedo a centrocampo", aveva detto. "Senza Yildiz devo trovare altrove qualità", il senso della scelta. Così, Rugani “panchinato“ nonostante le assenze di Kelly, Bremer, Cabal. E rispetto alla parentesi Brambilla, riecco Thuram per la prima dell’era Spalletti. Lo avevamo lasciato da ct nel catino di Oslo, a prendere acqua e gol dalla Norvegia. Lo avevamo lasciato avvolto nell’amarezza a Reggio Emilia, per l’ultima uscita azzurra con la Moldavia, da già esonerato. Lo rivede, all’inizio di otto mesi che dovranno fare rima almeno con Champions, uno Zini tutto esaurito che sentiva un inconfessabile profumo d’Europa, alla vigilia. Ma sono Spalletti e la Juve a rimettere i piedi proprio colà. E si confermano bestie (bianco)nere per Davide Nicola: mai una vittoria. Il ruolo di “ammazza-grandi” (vittoria col Milan, pari con l’Atalanta), va in frantumi in un paio di minuti scarsi. Perché l’incipit juventino è tutto ritmo e pressione. Funziona. McKennie-Openda, colpo di tacco indirizzato da Vandeputte in zona Kostic che non sbaglia. La Cremonese incassa e finisce per porgere (quasi) l’altra guancia, sbandando di fronte alla rapidità di palleggio e a una riaggressione corposa. Così il destro di Locatelli è toccato sul palo da Audero, mentre la fiammata di Openda si spegne sull’esterno della rete.

Ma Nicola vede e prova a provvedere all’intervallo. Altra Cremonese, infatti: passo e la sfrontatezza di chi non ha più nulla da perdere. Ma che rischia di farlo scoprendosi: Openda e Kostic, però, steccano l’ultima scelta. Questione di tempo. E l’ora del bis scocca con Conceiçao. Fiammata e palla dentro corretta da Terracciano sul piede di Cambiaso. Vardy cerca di fare il guastafeste tenendo a bada Gatti sul lancio di Johnsen. Ma è solo pepe in un finale che scivola poi abbastanza liscio. Per il debutto di Spalletti (con giallo finale), basta e avanza anche così.