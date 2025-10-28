Spalletti a un passo dalla Juve: 8 mesi di contratto e rinnovo automatico con un posto in Champions

La Juventus proverà a rialzarsi dopo i tre scivoloni dell’ultima settimana che sono costati la panchina a Igor Tudor e toccherà a Massimo Brambilla (in prestito dalla Next Gen) “traghettare“ i bianconeri per novanta minuti contro l’Udinese – mercoledì sera 29 ottobre – alla ricerca di una vittoria che manca dal 13 settembre. Ma sono anche ore “caldissime“ per capire chi, già dalla trasferta di sabato prossimo a Cremona, dovrà sostituire l’allenatore croato esonerato lunedì.

Spalletti in tribuna all’Allianz stadium per Juventus-Udinese

In “pole position“ resta Luciano Spalletti (dovrebbe essere all’Allianz) che, prima dell’abbraccio storico con Francesco Totti a margine di un evento pubblicitario a Milano, ha incontrato l’ad Darmien Comolli (a sua volta confrontatosi con Giorgio Chiellini) dando la propria disponibilità a firmare un contratto di 8 mesi con rinnovo automatico (tre milioni annui fino al 2028) in caso di qualificazione alla Champions League. Ma se da una parte l’ex ct azzurro, che nei mesi scorsi ha rifiutato offerte del Fenerbahce e dal Qatar, apre alla formula del contratto accettandone la durata, dall’altra va si sta cercando di definire l’aspetto economico.

La Juve ha Thiago Motta sotto contratto fino al 2027

La Juventus ha ancora sotto contratto Thiago Motta fino al 2027, e offrirebbe al tecnico di Certaldo (seguito dal figlio-avvocato Samuele) 2 milioni più bonus fino a giugno. Si tratta fiduciosi.

Spalletti: “La Juventus è un grande club con una grande storia”

Intanto prime parole, prime conferme e qualche slalom arrivano a margine della presentazione dello spot girato con Totti: “La Juventus è un grande club con una grande storia - dice Spalletti -. Tutti la allenerebbero volentieri, potrebbe essere la fortuna di chiunque. Io sono disponibile a parlare con tutti”. E ancora: “Spendo una parola per Tudor: una persona seria, un uomo vero. Sarà fortunato chi lo sostituisce, e mi dispiace per lui. Io sto bene. Ho l’ambizione di rimettere a posto quel che mi è successo. Aspetto con serenità quel che mi passa davanti”.

Luciano Spalletti con Francesco Totti

La spinta di Totti: “La Juve con Spalletti farebbe un grande acquisto”

Totti lo ascolta e poi si spinge oltre: “So che Spalletti è uno dei candidati alla panchina e penso che la Juventus farebbe un grande acquisto - la ‘benedizione’ di Francesco -. Luciano è un allenatore forte, presente, che vuol far bene ovunque. La Juventus farebbe bene a prenderlo». L’ex capitano giallorosso ha poi scherzato rivolgendosi direttamente al tecnico: «Torino è vicina mister, sono solo 100 chilometri, però ancora non si sa,magari trova il casello chiuso. Io suo vice? No, sarebbe troppo...”.

L’accordo Juve-Spalletti in via di definizione

Battute a parte Spalletti sembra davvero ad un passo, e l’accordo potrebbe chiudersi entro le prossime ventiquattro ore con la presentazione già domani. Ma è pur vero che la Vecchia Signora è obbligata a pensare ad un piano B, e per questo motivo c’è stato un contatto diretto anche con Raffaele Palladino, “sponsorizzato“ dal ds Francois Modesto (insieme hanno lavorato per due stagioni al Monza).