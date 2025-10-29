Spalletti-Juve, ci siamo: ora tocca ai giocatori. Alibi finiti

Torino, 29 ottobre 2025 – Massimo Brambilla guiderà questa sera la Juventus contro l'Udinese da traghettatore, lui che è allenatore della Next Gen, tenendo in caldo la panchina per il nuovo tecnico, che corrisponde al nome di Luciano Spalletti. Dettagli in via di definizione con l’ex commissario tecnico della nazionale che dovrebbe firmare fino a giugno, a circa due milioni di euro, più rinnovo automatico in caso di Champions. Determinante il parere di Giorgio Chiellini, che ha lanciato la candidatura di Big Luciano in una volata a due con Raffaele Palladino, che invece era il nome di Francois Modesto (i due hanno lavorato a Monza). Spalletti pronto a imbarcarsi nella nuova avventura dopo le delusioni in nazionale, con lo scopo di riportare la Juve a galla dopo otto partite senza vittorie e la necessità, anche economica, di ritrovare un posto in Champions. La Juve, dunque, continua a cambiare in panchina ma da qui in avanti toccherà anche ai giocatori assumersi oneri e responsabilità.

Tutti spalle al muro, gli alibi sono finiti

In pochi mesi tre allenatori. Il progetto Thiago Motta non è decollato e ha vissuto nell'inverno scorso una crisi acuta, fino all’esonero quando la dirigenza ha percepito il rischio di non rientrare nei primi quattro posti Champions. Dentro Igor Tudor, che ha salvato capra e cavoli portando la nave in porto con l’obiettivo raggiunto. L’estate, poi, con il mondiale per club, è stata vissuta sulle voci di un ritorno di Antonio Conte, ma alla fine il tecnico salentino è rimasto a Napoli e la Juve ha deciso di confermare Tudor allungandogli il contratto. Sono bastate otto partite senza vittorie per sancire un nuovo esonero. Ora arriva Luciano Spalletti, lo specialista nel riportare le squadre in Champions League. Insomma, una rivoluzione dietro l’altra. Ma i giocatori? L’ambiente è già spazientito, i tifosi sentono il bisogno di riconoscersi in giocatori pronti a dare tutto e di più per i colori bianconeri e dopo tre allenatori in pochi mesi tanti chiedono una assunzione di responsabilità.

Le fatiche della Vecchia Signora

Con Spalletti, dunque, alibi finiti per tutti. Girovagando sui social, sulle piattaforme, oltre alla dirigenza, tra Giuntoli e Comolli ancora non c’è un indirizzo chiaro ed Elkann paga ancora il paragone con i risultati di Agnelli, anche i giocatori sono finiti nel mirino: i continui cambi di allenatore, per molti tifosi, altro non fanno che nascondere le eventuali responsabilità dei bianconeri. E adesso che si è arrivati al terzo cambio in panchina, dopo che Motta venne scelto per sostituire Allegri e Tudor proprio per prendere il posto di Thiago, gli alibi sembrano finiti per tutti e a tutti i livelli. A parte la nota Coppa Italia di Max, con annesse polemiche in campo nei confronti di Giuntoli, la Juve fatica enormemente a competere per i trofei e la china che ha preso pure questa stagione rischia di compromettere immediatamente il nuovo progetto tecnico. Forse anche per questo si è scelto di cambiare in panchina (è solo la terza volta nella storia che la Juve è la prima a esonerare un allenatore) e il distacco è ancora colmabile per raddrizzare la situazione. A patto, sostengono i tifosi più critici, che anche i giocatori facciano uno scatto in avanti. Una assunzione generale di responsabilità.