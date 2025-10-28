Dove eravamo rimasti, Spalletti? "Si sta benissimo accanto a Totti. C'è stata qualche scelta un po' azzardata ma abbiamo passato degli anni insieme meravigliosi e quindi quando Ramazzotti ci ha rimesso insieme sono stato felice e lui era molto rilassato”. Ritorno al futuro: dal trionfo di Napoli alla stagione nera in Nazionale, e ora? “La panchina? Sto bene, aspetto con serenità, ho l'ambizione di rimettere le cose a posto” dopo il flop azzurro. Sarà Juve dopo l’esonero di Tudor? "Domanda difficile perché non ho avuto alcun contatto con squadre italiane ma ho voglia di rientrare. Certo, è un grande club con una grande storia e secondo me tutti la allenerebbero volentieri, potrebbe essere la fortuna di qualsiasi allenatore”. Quanto a Tudor, “non posso che parlarne bene perché è una persona di cuore, persona seria. Chi andrà a sostituirlo sarà una persona fortunata perché troverà una squadra allenata". Oggi vedrà il dg bianconero Damien Comolli a Milano? “Se resto a Milano per incontrare la Juve? Io vivo a Milano...”.

Igor Tudor

Spalletti e Totti nello spot pubblicitario dell'Amaro Montenegro

C'eravamo tanto amati, poi detestati e ora finalmente ritrovati. Francesco Totti e Luciano Spalletti ufficialmente insieme dopo gli anni di gelo seguiti al sofferto e per certi versi burrascoso addio al calcio dell'ex capitano della Roma. Insieme non su un campo di calcio ma attori – protagonisti del divertente spot pubblicitario dell'Amaro Montenegro (che festeggia i suoi 140 anni nel segno dell'amicizia rinata tra due volti popolari del pallone) presentato ufficialmente a Milano al cinema Anteo con i due protagonisti in platea.

Francesco Totti e Luciano Spalletti alla Roma

Lo spot è servito all'ex calciatore e all'allenatore per riavvicinarsi dopo le tensioni (mai sfociate in uno scontro vero e proprio) e le frecciatine a distanza che li hanno divisi nella Capitale, aprendo schieramenti pro Francesco o (in misura inferiore) pro Luciano. Dopo i primi segnali di distensione dei mesi scorsi è arrivata la pace… In uno scenario da Far West, il contesto in cui è ambientata la réclame.

Le parole di Luciano Spalletti sulla Juve e il suo futuro da allenatore

"La Juventus? Tudor uomo vero, di valori. Chi lo sostituirà, troverà una squadra ordinata. Io sto bene, ho l'ambizione di riemettere a posto quello che mi è successo ultimamente, si aspetta quello che mi passa davanti”. E la Juventus? "Se devo dire qualcosa della Juventus, lo dico volentieri in favore di Tudor. Per quel che l'ho conosciuto, mi è sembrata una persona seria, uomo vero, fatto di valori. Quando l'ho visto lavorare, mi ha sempre dato l'impressione di essere una persona di sostanza, che va dritto al cruore, sei costretto a trovarti bene con lui. Sarà fortunato chi lo sostituirà, troverà una squadra ordinata e attrezzata per far felici i tifosi”. E infine: “Sono la persona meno indicata per parlare della Juventus, oggi. Se vuoi, ti dico che quando mi hanno chiamato per lo spot Montenegro, mi sono sentito in imbarazzo, pensavo che chissà da quale parte mi sarei dovuto buttare per salvare un animale sulle rocce di chissà quale montagna. Pensavo a Tom Cruise. Poi ho visto il copione, era più normale, c'era solo un cavallo e io ho più dimestichezza con i cavalli”.

Oggi l'incontro di Luciano Spalletti con l’ad Juve Comolli?

Per un curioso scherzo del destino l'ex ct azzurro è tornato sotto i riflettori (non solo di un set cinematografico) proprio nelle ore in cui il suo nome viene accostato con insistenza alla Juventus, in cerca di un allenatore dopo l'esonero nella giornata di lunedì di Igor Tudor. E infatti pare che dopo l'impegno milanese il tecnico di Certaldo sia atteso ad un faccia a faccia decisivo con l'ad dei bianconeri Comolli.

La spinta di Totti a Spalletti verso la Torino bianconera: “La Juve farebbe un grande acquisto, è un leader forte”

Totti spinge Spalletti sulla panchina bianconera: "Guarda che Torino è vicina, sono appena 100 chilometri. Magari però trovi il casello chiuso". Un vero e proprio endorsement: "Ce lo vedrei bene alla Juve ma non dipende solo da lui. Ci sono tante dinamiche. Da quello che si vocifera è uno dei candidati. Penso che la Juventus farebbe un grande acquisto se dovesse puntare su di lui, è un leader forte, un tecnico che vuole fare bene ovunque vada. Penso che la Juve farebbe veramente un grande affare".