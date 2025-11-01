Spalletti pensa da Scudetto: "Si può fare"

Pavido non è, Luciano Spalletti. Nelle conferenze stampa di presentazione di ogni nuovo allenatore, assieme alla retorica che neutralizza ciò che non si può dire, fa spesso capolino anche la falsa modestia. Ieri invece all’ora di pranzo, quando l’ex ct è apparso al cospetto dei media da nuovo allenatore della Juventus, di una Juventus che da quasi un lustro non ne azzecca una, ha risposto senza nascondersi anche a una precisa domanda sullo scudetto. "Spero di poter rientrare anche nel giro, perché no? È un po’ quello che si commentava con i giocatori nello spogliatoio: mancano 29 partite, bisogna puntare al massimo. Ne ho viste di tutti i colori in oltre trent’anni e non vedo perché ora mi debba accontentare".

Introdotto in inglese da Comolli, che lo ha definito come "perfetto" per ciò di cui la Juventus ha bisogno ora e ha chiarito che il contratto, dopo il prossimo 30 giugno, avrà un’opzione di rinnovo annuale, Spalletti è entrato nel suo nuovo mondo consapevole "della storia e dell’organizzazione di questo club e delle aspettative che lo circondano, ma viverle da dentro è una bellissima emozione". Ma già stasera, quando debutterà sulla panchina bianconera nella trasferta di Cremona – fischio d’inizio alle 20.45 – le parole verranno superate dalle prime valutazioni su squadra e risultato. Salutato e ringraziato Tudor, puntualizzata la relazione con Napoli ("dovunque ho allenato ho lasciato qualcosa, a Napoli è stato superiore per la bellezza del calcio del risultato portato a casa. Per me il rapporto rimarrà intatto"), fatta la professione di fiducia necessaria a chiunque subentri e ribadito che l’accordo è quello che, al posto della Juve, avrebbe proposto al tecnico anche lui, l’ex ct ha sottolineato le parole chiave dei prossimi mesi: "Per rimettere a posto alcune cose si passa da volontà, disponibilità e autodisciplina". Quest’ultimo è forse il più rilevante dei tre e si ricollega a quanto, dopo la sfida di Udine, ha detto Vlahovic ("se abbiamo cambiato tre allenatori in un anno e mezzo la colpa è nostra"), frase che Spalletti ha chiosato così: "L’analisi di Dusan mi sembra corretta, mi fa piacere che i calciatori si rendano conto di quello che stanno dando e restituendo a una società che crede in loro".

Vlahovic, già. Spalletti – che lavorerà a Torino con quattro uomini del suo staff, Domenichini, Martusciello, Russo e Sinatti, ma non con Daniele Baldini, che non l’ha seguito – sembra pronto a rilanciarlo: "Non ho avuto nessuna imposizione da parte della società su alcun calciatore della rosa. Le sue intenzioni, a giudicare da ciò che ho visto, con l’Udinese, sono chiare, quel comportamento lì mette tutto a posto". E così pure Koopmeiners, che aveva cercato anche ai tempi del Napoli e sarà, probabilmente, centrale nelle sue idee. Che, tuttavia, non vedremo forse già da stasera, quando probabilmente Spalletti toccherà di poco quanto Brambilla ha messo in campo con l’Udinese. La sintesi? Immaginifica, puramente spallettiana: "Il rumore del pallone che scivola sull’erba è il messaggio che dobbiamo mandare". E se è vero, come ha detto, che "le parole nuove non affaticano la mente", stasera a parlare dovrà, appunto, essere il campo.