  4. Juve, Spalletti si presenta: “Spero di rientrare nel giro Scudetto”. Le risposte su Vlahovic e Napoli

Il tecnico di Certaldo presentato oggi alla Continassa. Bel gioco, gol e risultati, ma la cosa più importnate è essere squadra. Comolli annuncia: vogliamo costruire un rapporto a lungo termine. Nello staff Domenichini e Martusciello

di MANUEL MINGUZZI
31 ottobre 2025

Luciano Spalletti, nuovo allenatore della Juventus (Ansa)

Torino, 31 ottobre 2025 – La Juve riparte da Spalletti. Lo fa con convinzione, con una decisione collegiale, e con l’intento di fornire ai colori bianconeri una squadra rappresentata da un dna chiaro, in grado di esprimere un calcio gradevole ma soprattutto con l’obiettivo di tornare grandi. Comolli ha scelto Spalletti per lo stile di gioco delle sue squadre e per la capacità, nei vari club allenati, di saper raggiungere l’obiettivo prefissato. Il primo, basilare, sembra essere quello di stare nelle prime quattro posizioni, ma strada facendo nulla è precluso per provare, perché no, a riportare un trofeo in bacheca. Il 31 ottobre è stato il primo giorno di Spalletti da neo allenatore juventino con la conferenza stampa di presentazione che ha lasciato subito trapelare le idee dell’ex tecnico della nazionale.

