Szczesny fa miracoli. Chiesa in difficoltà. La grinta di Gatti

SZCZESNY 6,5. Ipnotizza Gonzalez e poi fa il miracolo su Biraghi nel primo tempo. E’ in grande spolvero.

GATTI 7. L’elmo e la visiera abbassata per la causa. Grinta a tutto gas, dedizione e dominio di testa.

BREMER 7. Gli tocca Beltran che pagherebbe di suo per togliere lo zero dai gol in campionato. L’ex Toro però tiene bene. Su Nzola la musica non cambia.

RUGANI 7. E’ uno dei capolavori di Allegri, aver reso nuovamente lucidissimo il talento di Mr. Rugani.

MCKENNIE 6,5. Svelto di testa e di gambe, a suo agio sia in attacco che in difesa.

MIRETTI 7. Max gli chiede di fare il trequartista quando la Juve attacca e più cattiveria sotto porta. Lui, dice ok e segna un gran gol (16’ st Cambiaso 6. Entra e prova subito la verticale. Porta freschezza e bollicine).

LOCATELLI 6,5. Preziosissimo da difensore centrale aggiunto quando la Viola assalta e nel provare a uscire.

RABIOT 6,5. Miglior attore non protagonista sul gol, tatticamente è un gigante.

KOSTIC 6,5. In fase difensiva paga i guizzi di Nico Gonzalez, là davanti fa l’assist per il gol e in ripartenza c’è.

CHIESA 5. Nel primo tempo fa soltanto sei passaggi. Numero rivelatore sulla difficoltà ad entrare in partita. Vero che la squadra non lo aiuta (22’ st Milik 6,5. Sa far girare il pallone e lega il gioco come pochi. Astuto, tecnico e affilato tatticamente).

KEAN 5,5. Combatte e stringe i denti per la causa, piazza anche un paio di guizzi ma è serata di grande sofferenza difensiva (22’ st Vlahovic 6. Ha voglia di zittire i fischi e si impegna).

All. Allegri 7. La mossa Miretti a galleggiare tra i cinque e la trequarti è un colpo di tacco tattico che stende la Viola. Poi, la difesa d’acciaio è roba sua.

Voto squadra 7.

Paolo Franci