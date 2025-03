Thuram da record: il centrocampista della Juventus firma 7 partecipazioni al gol

Torino, 4 marzo 2025 – Sopra lo Stadium è tornato il sole, o per lo meno non piove più a dirotto. Dopo una settimana durissima che ha visto l'uscita dalla Champions contro il PSV e l'eliminazione da campionessa in carica della Coppa Italia in casa contro l'Empoli, ai bianconeri un successo serviva come l'aria. La gara contro il Verona è stato un vero e proprio tiro al bersaglio, con Montipò che in più di un'occasione si è superato evitando a più riprese il vantaggio dei bianconeri, ma dopo 72 minuti il muro gialloblù è caduto. A trovare il vantaggio è stato Khéphren Thuram, uno dei giocatori più in forma del momento. Il centrocampista di è fatto trovare presente al centro dell'area di rigore e ha battuto l'estremo difensore gialloblù sul passaggio a rimorchio di Cambiaso. Il gol ha poi sciolto la Juventus, che nel finale ha trovato anche il 2-0 con Koopmeiners, al terzo centro stagionale in maglia bianconera. Al termine della gara, Thuram è stato premiato come MVP, ovvero l'uomo partita. La rete di ieri è stata decisamente importante per il centrocampista bianconero, che ha battuto il record di partecipazioni al gol in una singola stagione. Tra reti e assist, Thuram è arrivato a quota 7 (3 gol e 4 assist), superando i numeri delle stagioni 2021-22 e 2022-23, nelle quali si era fermato a 6. Questi dati certificano la stagione ottima del numero 19 bianconero, sicuramente uno dei migliori dei suoi. La presenza di Thuram è stata a lungo richiesta da tutto il popolo bianconero, soprattutto dopo alcune panchine discutibili nelle scorse partite. Ieri Motta ha scelto di schierarlo dal primo minuto al fianco di Locatelli, e la scelta ha ripagato, dato che il francese ha sbloccato una partita che fino a quel momento era chiusa a chiave.

Con il risultato positivo della gara di ieri, la Juventus si è portata a -6 dall'Inter in testa e si è riscritta alla corsa per lo scudetto, con un finale tutto da vivere. Ora la Juventus ha una sola competizione alla quale deve pensare, e domenica sera ci sarà uno scontro ad alta quota con l'Atalanta di Gasperini, terza a quota 55 punti, 3 in più dei bianconeri. Se la Juventus vuole avere una chance di insidiare le squadre nei piani alti della classifica deve continuare su questa scia positiva, e un buon risultato contro i bergamaschi diventa fondamentale.