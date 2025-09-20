Tudor difende la Juve d’assalto. Vlahovic per altre magie a Verona

Strano dover correre in difesa di una squadra, la sua Juve, imbattuta in campionato, con tanto di vetta, e anche in Champions.

Ma Tudor è quello che fa, con puro istinto da stopper, alla vigilia della gara contro il Verona, società che poi l’ha visto protagonista in panchina tre stagioni fa, portando gli scaligeri a chiudere nella metà di sinistra della classifica. L’allenatore bianconero scaccia in primis i dubbi su Di Gregorio, sottolineando che delle sette reti subite in due partite, con Inter e Borussia Dortmund, solo una avrebbe visto il portiere commettere un errore. E così, l’estremo difensore manterrà il ruolo di titolare fino a fine stagione: Igor dixit.

Poi, parole per Kelly, il centrale goleador: "C’è stata tanta scorrettezza nei giudizi verso questo ragazzo – dichiara l’allenatore – ha sempre fatto bene ma sono serviti due gol per dirlo e si è guadagnato tutto con il duro lavoro: deve continuare così, è giovane e umile".

Un po’ come Chivu con la sua Inter, il tecnico della Signora si pone a baluardo di un progetto che non deve piegarsi agli umori dei tifosi, o all’esito della singola gara. Già oggi c’è la chance di una mini fuga solitaria in testa, aspettando il Napoli in campo lunedì sera in casa col Pisa.

Il turnover può starci, senza esagerare. Oggi al Bentegodi dovrebbe riposare Bremer, e così Thuram: pronti Gatti e Koopmeiners. Inevitabile, poi, riproporre Vlahovic titolare, dopo le meraviglie di Coppa da subentrato. Sperando che sapersi negli undici non finisca per inibirne le ritrovate qualità. Appena dietro, sulla trequarti, l’altrettando immancabile Yildiz e David, con quest’ultimo non certo tra i più brillanti martedì allo Stadium nell’appuntamento europeo.

Il Verona di Zanetti va affrontato con attenzione dalla Juve, che pure ha vinto sei degli ultimi sette confronti in campionato. Va pure ricordato che i gialloblù hanno saputo fermare sin qui l’Udinese e la Cremonese, tra le più brillanti in questo primo scorcio di A. E il tecnico veneto, quando guidava l’Empoli, due anni e mezzo fa piegò la Juventus con un 4-1 che segnò forse uno dei punti più bassi della seconda era di Allegri.

Enunciazioni a parte, che Juve sarà, quella in campo oggi pomeriggio al Bentegodi? Il paradosso è che le ultime due pazze gare non sono scaturite da atteggiamenti ultra offensivi, ma da errori e veementi e meritorie reazioni. Tanto cuore, poca solidità. Ma il risultato è quello che più conta alla Continassa, e tudor su questo è inattaccabile. E così per ora non rinuncia al 3-4-2-1, e pazienza se questa mediana copre solo il giusto.