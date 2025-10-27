Tudor e la Juve, i retroscena di un divorzio annunciato: il “gelo” di Comolli, il mercato non condiviso e la girandola di attaccanti

Una storia agrodolce con un finale probabilmente già scritto. Da una parte Igor Tudor, prima “traghettatore“ (nell’emergenza) e poi confermato per la nuova stagione (perché si era ancora in emergenza), beniamino dei tifosi perché bianconero vero; dall’altra la Juventus, confusa e silenziosa, incapace di far paura a chiunque e di portare avanti una strategia ben precisa.

In tanti, sin dall’alba della stagione, erano convinti che, in questo stato d’incertezza generale, il tecnico croato sarebbe stato il primo a pagare in caso di nuovo fallimento e che probabilmente non avrebbe mangiato il panettone. Ma almeno le castagne sì, quelle poteva gustarsele. Poi nella sosta di novembre si sarebbe tracciato un bilancio. E con calma si sarebbero fatte altre scelte. Insomma, Tudor era un cerotto staccatosi solo per impuntature assortite se è vero che la Vecchia Signora, smemorata e incoerente, ha stupito ancora tutti e dopo l’amaro ko dell’Olimpico contro la Lazio ha dato il benservito all’allenatore.

Igor Tudor

Un altro esonero dopo Massimiliano Allegri e Thiago Motta

Certo, divorzio meno traumatico rispetto a quanto accaduto con gli ultimi due padroni della panchina (Massimiliano Allegri e Thiago Motta), ma pur sempre di divorzio si parla. Era dalla stagione 1969-1970 che il club sabaudo non esonerava un allenatore nel mese di ottobre: l’argentino Luis Carniglia durò pochissimo e il giorno 23 ottobre, complici due pareggi e due sconfitte nei primi sei turni di campionato, venne sostituito da Ercole Rabitti, affiancato da Giampiero Boniperti. Sono passati la bellezza di cinquantasei anni, e già questo dovrebbe far riflettere.

Otto partite senza vittorie e 3 sconfitte di fila: la serie nera peggiore dal 2009

Vero, i numeri non dicono bugie e da questo punto di vista Tudor e la Juventus non se la passano davvero bene: il momento durissimo è stato contraddistinto da 8 partite senza vittorie (non accadeva dal 2009), 4 gare senza gol, 3 sconfitte di fila (Como, Real Madrid e appunto, Lazio) dopo cinque pareggi consecutivi. Che vuol dire, ottavo posto in campionato. E numeri ancor peggiori rispetto al predecessore mai rimpianto T.M.

Fabio Paratici, Pavel Nedved e Andrea Agnelli

Mai scelte definitive, Tudor non ha trovato la “formazione tipo”

Questo in generale. Ma siccome a pagare è sempre l’allenatore allora bisogna analizzare le sue responsabilità: una su tutte, il grande limite di non sapere fare scelte definitive. Che non vuol dire “spaccare“ lo spogliatoio (difficile pensare che qualcuno abbia giocato contro l’allenatore nelle ultime settimane), ma significa non avere certezze e basi solide. Non c’è una formazione “tipo“ ma solo una lotteria prima di ogni partita, non ci sono attaccanti “punti di riferimento“ (Yildiz prigioniero della sinistra) e, probabilmente, neppure un’idea di gioco.

John Elkann allo stadium

Il nervosismo delle ultime settimane e la lite don Fabregas

Di qui l’incapacità di trovare dei risultati e il conseguente nervosismo delle ultime settimane in cui Tudor se l’è presa un po’ con tutti, dai calendari ad un collega come Fabregas a cui la società avrebbe fatto il mercato. Ecco, questo è un punto su cui insistere: certamente non c’era bisogno di tirare in mezzo il tecnico dei lariani, ma sul fatto che la società non abbia preso i calciatori voluti dal tecnico, probabilmente Igor non ha tutti i torti.

I no di Conte e Gasperini, la trattativa con Mancini “frenata” dalla proprietà

Del resto prima del Mondiale per Club cui non avrebbe neppure dovuto partecipare (“Che senso ha essere lì se poi non sarò io l’allenatore”) erano gli altri gli obiettivi della Juventus per la panchina: e la conferma di Tudor, “obtorto collo“, è arrivata solo per due clamorosi rifiuti: primo quello di Antonio Conte e poi di Gian Piero Gasperini (tenuto troppo in stand by e quindi accordatosi con la Roma). Senza dimenticare che prima di ingaggiare Tudor in primavera per due volte la Juventus aveva contattato Roberto Mancini, “trattativa“ però frenata dalla proprietà.

Non si è dimesso per spingere il club a prendersi le sue responsabilità

Ecco perché Tudor domenica sera non ha voluto dimettersi ripetendo più volte “Non guardo indietro ma solo avanti“. Giusto. Voleva che fossero altri a prendersi le proprie responsabilità, voleva che fosse la Juventus a metterci la faccia (dopo che all’Olimpico, nel prepartita, il ds Modesto aveva ribadito la fiducia all’allenatore) ammettendo di aver sbagliato. Perché oggi è questa la sensazione, e Tudor non è il solo ad uscirne sconfitto. Ne viene fuori certamente con grande dignità e il grande rispetto della tifoseria bianconera.

Il peccato originale dell’addio a Maurizio Sarri

Poi c’è tutto il discorso riguardante dirigenza e proprietà. Con il “peccato originale“: passo indietro, l’estate del Covid (2020), l’anno del nono e ultimo scudetto consecutivo. C’era Maurizio Sarri: sarebbe bastato confermarlo. C’era Andrea Agnelli (fino al novembre 2022): sarebbe bastato ragionare e non ascoltare cattivi consiglieri. Invece: dentro Andrea Pirlo, poi il bis di Massimiliano Allegri (con coda di Paolo Montero), Thiago Motta, Tudor. E la squadra sempre lì, a galleggiare nella zona Champions e mai concretamente in lotta per lo scudetto.

Maurizio Sarri e Cristiano Ronaldo (Ansa)

Andrea Agnelli, John Elkann e il valzer dei dirigenti

La storia più recente della Juventus dimostra di fatto che non è un singolo allenatore a rendere più forte e vincente la squadra, ma è la proprietà a farlo, con idee chiare e trasparenti, dirigenti brillanti e competenti, capacità di programmazione. E invece dall’Agnelli imploso tra l’ossessione della Superlega e bilanci “in rosso“ al volonteroso John Elkann, è stato tutto un continuo attorcigliarsi su ambizioni, valzer di direttore sportivi, amministratori, consulenti vari, mercati, rinnovi senza senso.

Spalletti, Palladino o Mancini: il toto-allenatore (e il segnale che arriva da Milano)

Insomma, il problema è a monte. E la Juventus ha sempre avuto fretta (“vincere non è importante, è l’unica cosa che conta”), e la fretta è pericolosa, spericolata. Il punto, dunque, non era licenziare o meno Tudor. Il punto oggi è con chi sostituirlo. Perché esonerare il tecnico va tanto di moda ed è la cosa anche più ovvia. Ma ora la scelta che Comolli non può permettersi di sbagliare è a chi affidare la panchina.

Toto-allenatore Juve, da sinistra: Palladino, Zidane, Motta, Spalletti e Terzic

Si dirà che non era stato Comolli a scegliere il croato (infatti fra i due i rapporti erano “gelidi“, soprattutto da quando in società è arrivato anche l’australiano Darren Burgess, Director of Performance che l’allenatore neppure conosceva) e che gli era stato quasi imposto. Vedremo. Per adesso arriva un “traghettatore“ (il signor Massimo Brambilla dalla Juve Next Gen) al posto di un altro traghettatore. Poi probabilmente Luciano Spalletti (che nelle prossime ore sarà a Milano per una storica “reunion“ con Francesco Totti) perché è un tecnico un certo spessore e abituato a governare situazioni critiche, o forse Raffaele Palladino o magari Roberto Mancini. Ah, dimenticavamo: c’è Thiago Motta ancora sotto contratto. Si salvi chi può.