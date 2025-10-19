Tudor non cambia, tutto su Yildiz

Il pranzo rischia di essere indigesto per la Signora, Igor Tudor lo sa benissimo. Ma potrebbe anche finire con il dolce dell’aggancio al Napoli, per dire.

Gli impegni del grosso della rosa con le nazionali non hanno aiutato la Juve a preparare al meglio la sfida di oggi alle 12,30 in casa del Como, ma tutto sommato il tecnico croato non si può lamentare: "Sono tornati tutti bene senza infortuni. Abbiamo fatto due allenamenti insieme per preparare la gara. La partita è difficile, il Como è una finta piccola visto che spende così tanti soldi", ha spiegato il tecnico bianconero alla vigilia, senza chiarire se gli infortuni precedenti (soprattutto quello di Bremer) porteranno a qualche cambiamento tattico.

"Difesa a quattro? Può succedere come no, raramente parlo di cosa prepariamo. Faccio 3-4-3 da quattro-cinque anni. Ma credo che si possano fare anche altre cose, ci sono tante partite e ci sono problematiche come le assenze di Bremer e Cabal. Vedremo, tutte le opzioni sono aperte. La squadra non è mai la stessa, è un organismo diverso se si gioca ogni tre giorni. È giusto dire che dobbiamo vincere perché siamo la Juve, ma chi ha onestà intellettuale deve analizzare anche questo".

Al tecnico bianconero sono state riferite le parole di Platini e Trezeguet su Yildiz, che non sarebbe a suo agio sulla fascia: "Normale che tutti parlino di Juve, il bello del calcio è questo, ognuno ha la sua idea. Kenan ha sempre giocato dietro la punta da quando ci sono io, sta giocando alla grande anche da ala. Se Yildiz è il problema, non abbiamo problemi", ha chiosato sull’impiego del turco, per il quale il club sta lavorando al prolungamento del contratto in un confronto costante con il padre, che cura gli interessi di Yildiz.

Sul modulo, Tudor ha chiarito che cosa ritiene impossibile: "Zhegrova a tutta fascia in un 3-5-2 è impossibile, Conceicao potrebbe ma è difficile". Comunque Zhegrova non ci sarà per un problema all‘anca, Miretti tornerà a lavorare da domani con la squadra, e alla fine Tudor dovrebbe restare su un 3-4-2-1 con Yildiz e Conceicao alle spalle di Vlahovic, favorito su David e Openda. In difesa conferma per Rugani, Kalulu a destra, in mezzo Locatelli e Thuram.

Le probabili formazioni. (4-2-3-1): Butez; Posh, Ramon, Carlos, Valle; Perrone, Caqueret; Kuhn, Paz, Da Cunha; Morata. All. Guindos (Fabregas squalificato).

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Rugani, Kelly; Kalulu, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; Vlahovic. Allenatore: Tudor

Arbitro: Ayroldi di Molfetta

Tv e stadio: ore 12,30 Dazn, stadio Sinigaglia.