Tudor traballa: "Ma questo mi dà forza"

Fiducia a tempo, panchina a rischio? "Da zero a dieci io a questo penso zero, sono sincero. Del futuro mi importa solo domani", e domani, per Igor Tudor, è oggi, la sera della partita che metterà la sua Juventus al cospetto della Lazio all’Olimpico, un’altra gara da non fallire per non far precipitare le cose. Con queste parole, ieri alla vigilia, il tecnico croato ha spazzato in tribuna la palla di un rischio del quale è pienamente consapevole, quello dell’esonero, ma sul quale può incidere solamente con i risultati. Ecco: sebbene il Bernabeu, mercoledì, abbia restituito l’immagine di una Juventus la cui notte forse non è così buia, di sicuro ha chiarito che non è ancora finita.

Da quando la Juventus superò l’Inter, il 13 settembre, in un mese e mezzo si sono capovolti cielo e prospettive di una realtà che, allora, godette di una vittoria – l’ultima sinora – senza captarne i segnali negativi, e allora non è un caso che il successo manchi da sette partite, che nelle scelte del tecnico sembri regnare una certa confusione e che nei rumors provenienti dalla società (la quale, peraltro, non fa niente per smentirli con forza) il croato appaia sempre più solo. "Provo sempre a mettere in bilico me stesso, a capire come motivare meglio i miei giocatori, a come trovare soluzioni: passo 24 ore al giorno così. Sono lucido nelle difficoltà, me la godo, ma ho molto chiaro tutto ciò che c’è intorno a me, e quando questo lo sai, ti dà una forza che, in altri momenti, forse non avresti".

Alla Juventus conta vincere, soprattutto quando non accade da un po’. Per vincere, serve segnare, ma di gol non ne è arrivato nemmeno uno nelle ultime tre partite, dove pure gli attaccanti si sono visti tutti. I gol, però, no: "Magari c’è bisogno di giocare con più giocatori offensivi contemporaneamente, rinunciando un po’ alla solidità difensiva. Potrebbe essere una soluzione giocare con i due attaccanti, o con Yildiz e Conceição tutti insieme. Vedremo. Serve equilibrio". Possibile, a questo punto, il ritorno di David dal 1’ supportato da Conceição e Yildiz, la formula preferita dal tecnico, che ha anche voluto togliere pressione al suo numero 10 ("Lui come Del Piero? I paragoni sono delicati, Kenan è probabilmente il nostro giocatore più importante, ma è al suo primo vero anno") ma conta soprattutto su di lui.

Le formazioni. LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. All.: Sarri. JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Rugani, Kelly; Kalulu, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceição, Yildiz; David. All.: Tudor. Arbitro: Colombo di Como. Diretta tv: Dazn, 20.45