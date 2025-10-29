Acquista il giornale
  4. Juventus-Udinese, Vlahovic con David e Yildiz dal 1'. Probabili formazioni e orario tv

Juventus-Udinese, Vlahovic con David e Yildiz dal 1'. Probabili formazioni e orario tv

Madama vuol tornare alla vittoria dopo un digiuno di un mese e mezzo. In panchina Brambilla, in attesa di Spalletti

di FRANCESCO BOCCHINI
29 ottobre 2025

Dusan Vlahovic in azione durante Lazio-Juventus (Alive)

Torino, 29 ottobre 2025 - In attesa che inizi l'era Luciano Spalletti, la Juventus scende in campo contro l'Udinese con Massimo Brambilla (allenatore della Next Gen) in panchina. La Vecchia Signora vuole uscire dalla crisi: i piemontesi hanno alle spalle tre sconfitte consecutive fra campionato e Champions League, non segnano da quattro gare e non vincono dal 13 settembre. Dall'altra parte, la formazione friulana si trova a pari punti (12) e viene da tre risultati positivi, di cui l'ultimo il 3-2 rifilato al Lecce. In questa stagione, l'Udinese ha già compiuto un'impresa in trasferta, andando a vincere sul campo dell'Inter e contro la Juve proverà a ripetersi.

