Venezia-Juventus: sfida cruciale per la salvezza e il pass Champions

Il Venezia crede ancora nella salvezza. E per la Juve impegnata stasera al Penzo è un bel problema, visto che solo la vittoria darebbe la certezza dal pass Champions a Tudor, con tutti quei 70 milioni di buoni motivi per centrarlo. Da ricordare pure che la Signora in campionato ha vinto una sola volta contro i veneti negli ultimi tre confronti.

"Serviranno testa e cuore, dovremo sudare fino alla fine – le parole di Igor Tudor alla vigilia della trasferta in laguna – ed è una partita importante, ma va preparata come tutte le altre: voglio che i ragazzi vadano a prendersi ciò che è loro. Ho visto bene la mia squadra, è concentrata e in crescita da tanti punti di vista e vedo miglioramenti dal primo giorno che sono arrivato".

Il tecnico croato recupera in extremis Veiga, McKennie e Koopmeiners. Gli altri sorrisi arrivano da Thuram e Savona, al rientro dopo la squalifica. In attacco il tecnico ha l’imbarazzo della scelta: "Non serve solo la qualità ma anche la quantità, altrimenti non vinci nemmeno contro una squadra di serie C – puntualizza Tudor – e l’importante è trovare il mix giusto. Purtroppo in queste partite non ho mai avuto il gruppo al completo". Conceiçao e Yildiz sono i favoriti per giocare sulla trequarti, là davanti Vlahovic ha messo la freccia su Kolo Muani ed è in vantaggio per partire da titolare. Ma a fine stagione è pure candidato a partire, come probabilmente lo stesso allenatore.

Le probabili formazioni.

VENEZIA (3-5-2): Radu; Schingtienne, Sverko, Candè; Zerbin, Doumbia, Nicolussi Caviglia, Kike Perez, Ellertsson; Yeboah, Gytkjaer. Allenatore: Di Francesco

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Alberto Costa, Kelly, Savona; Nico Gonzalez, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceiçao, Yildiz; Vlahovic. Allenatore: Tudor

Arbitro: Colombo di Como

Tv: Dazn/Sky 20.45.