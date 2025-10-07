Juve, Vlahovic resta in uscita: attenzione a gennaio. Marsiglia su David

Torino, 7 ottobre 2025 – Quattro gol in otto partite, spesso da subentrato, ma un futuro probabilmente lontano da Torino. Dusan Vlahovic ha approcciato bene la stagione, meglio di Jonathan David, il grande acquisto estivo fermo a un solo gol fino a qui, ma il destino sembra inevitabile e ineluttabile. In scadenza di contratto, l’attaccante serbo lascerà quasi sicuramente la Juventus e si tratta di capire se avverrà a gennaio oppure in estate a parametro zero. Il mercato sta sondando il terreno, soprattutto da sponda Manchester United dove potrebbe esserci un intreccio con una vecchia conoscenza del calcio italiano come Joshua Zirkzee. E attenzione anche a David, che è tornato nel mirino della Ligue 1 lasciata in estate per approdare in Italia.

United su Vlahovic, ipotesi gennaio?

In scadenza di contratto, senza rinnovo e con un ingaggio monstre: ci sono tutti i prodromi per un addio. Dusan Vlahovic era già in uscita sul mercato estivo, ma solo a condizioni favorevoli per la Juve, soprattutto sul cartellino, e nessuno ha prodotto l’offerta giusta per convincere i bianconeri a cedere (magari per reinvestire su Kolo Muani), così si è arrivati a una convivenza forzata con annessi fischi estivi dello Stadium alle prime amichevoli, che poi Vlahovic ha smorzato a suon di gol e prestazioni. Resta, però, l’inghippo strategico. I 12 milioni l’anno non danno margine di manovra e Vlahovic non ha aperto a un rinnovo a cifre ribassate: l’opzione principale resta l’uscita di scena. Potrebbe avvenire già a gennaio. Attenzione, dunque, al Manchester United.

I red devils potrebbero cedere Joshua Zirkzee, piace al West Ham e all’Everton, e al tempo stesso andare a caccia di un sostituto, con Dusan Vlahovic possibile obiettivo numero uno. Non solo Premier League. Anche in Germania si segue con interesse l’evoluzione di mercato di Dusan Vlahovic. Il parametro zero attrae e così anche il Bayern Monaco si starebbe informando sulla situazione per provare ad anticipare la concorrenza. Quello che resta, dunque, è una sempre più probabile uscita dalla Juve nonostante l’importante avvio di stagione.

Non solo Vlahovic. Anche Jonathan David sta ricevendo nuovi corteggiamenti dal mercato, in particolar modo dalla Ligue 1, campionato che ha lasciato in estate dopo cinque stagioni. Uscito dal Lille a parametro zero, David ha preferito la Juve agli altri club che lo avevano approcciato, soprattutto l’Inter, ma fino a qui ha segnato un solo gol in sette partite, mostrando il classico periodo di adattamento a cui spesso devono sottostare gli attaccanti stranieri che arrivano in Italia. E c’è chi potrebbe puntare sulle difficoltà di David in Serie A per riportarlo in Francia. Sulla punta, infatti, c’è l’interessamento del Marsiglia di De Zerbi, che da tempo lo aveva messo nel mirino. Il club francese terrà monitorata la situazione e se David non dovesse ritrovare rendimento potrebbe affondare il colpo a gennaio. Juve permettendo. Difficile, se non impossibile, che i bianconeri possano privarsi dopo pochi mesi dell’acquisto principe della campagna estiva.

Di Livio: “Vlahovic va rinnovato”

Sul tema, e sulla Juve in generale, ha parlato l’ex Angelo Di Livio. Critico l’attuale opinionista sia sulla situazione legata a Vlahovic sia sulla partita contro il Milan, troppo timida per una Vecchia Signora poco incisiva. Si parte da Vlahovic, che per Di Livio dovrebbe essere titolare e rinnovato: “Non so cosa succederà, ma lui deve essere il titolare – le sue parole a Tuttojuve – Non conosco gli aspetti contrattuali ma lui deve scendere in campo. Punto. Poi per me andrebbe pure rinnovato, ovviamente a cifre più basse rispetto alle attuali”. Sul resto, la squadra deve crescere come ritmo, palleggio e personalità. Di Livio ha visto una Juve a scartamento ridotto e senza grandi squilli: “Mi aspettavo una squadra con più voglia di vincere e invece l’ho vista con i cilindri bassi”, la risposta di Di Livio. A emergere Conceicao e pochi altri. Tutti sono andati alla stessa velocità: “Il portoghese ha dato strappi giusti ma gli altri li ho visti monopasso e potevano fare di più”.

Poi, ci sarebbe lo Stadium, l’impianto che una volta era inviolabile per tanti, quasi per tutti e che ora incute meno timore. Servirebbe, dunque, una Juve con una personalità maggiore. Lo stadio di casa deve tornare fortino: “La Juve può fare di più soprattutto in casa. Allo Stadium deve tornare schiacciasassi. Con l’Inter era successo con una bella vittoria anche se la partita non era stata bellissima”, il messaggio dell’ex bianconero. In sintesi, senza una svolta a livello di mentalità e gioco diventa difficile candidare la Juve per lo Scudetto. Per ora i punti sono gli stessi di Motta un anno fa e tra l’altro con due pareggi in Champions al cospetto di due vittorie, e qualche tifoso inizia a vedere una similitudine.

Di sicuro, per ora altre formazioni sembrano maggiormente pronte per inserirsi nella lotta tra Napoli e Inter. Il pensiero di Di Livio: “La Roma sta facendo bene, ma non credo sia pronta per il tricolore. Vedo bene Napoli, Inter e Milan, la Juve deve inserirsi ma col cambio di mentalità". Ora la sosta, ma ad attendere i bianconeri di Tudor tre trasferte difficili. Prima Como, poi il Santiago Bernabeu in Champions League col Real Madrid e infine l’Olimpico con la Lazio dell’ex Sarri. Servono tre prestazioni importanti per chiudere la pareggite recente con cinque X in schedina consecutivi e rilanciare una candidatura importante sia in Italia che in Europa. La Juve attesa da un cambio di passo non più rimandabile.