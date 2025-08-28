Juve, il Milan si defila da Vlahovic. Kolo Muani: tutto lunedì?

Torino, 28 agosto 2025 – Dusan Vlahovic sempre più vicino a rimanere alla Juve? Forse sì. Il Milan ha cambiato traccia ed è andato su Nkunku e così il centravanti continua a rimanere alla Continassa negandosi al mercato e tenendo fede al suo contratto da 12 milioni netti fino al 2026. Il Milan, di cui si era parlato anche di uno scambio con Alexis Saelemaekers, ha dirottato le attenzioni altrove e la Premier è rimasta fredda. Legato a questo c’è Kolo Muani, che deve ancora aspettare la fumata bianca tra Juve e Psg e il tempo stringe.

Vlahovic e Kolo Muani: doppio intrigo

Prendere Kolo Muani tenendo Vlahovic? Ormai la strada è questa. La cessione di Dusan si fa sempre più difficile, a meno che negli ultimi giorni di mercato non si apra una pista per lo scambio con Saelemaekers del Milan, così Vlahovic appare destinato a restare con il suo ingaggio pesante e la sua necessità di giocare. Dall’altro lato, c’è Randal Kolo Muani, il designato vice di Jonathan David e desideroso di rimanere bianconero dopo il girone di ritorno dell’anno scorso. Non c’è ancora accordo tra Juve e Psg e la cessione di Vlahovic avrebbe dato margine di manovra, non solo sul cartellino ma soprattutto sul monte ingaggi. I parigini per ora non hanno detto sì a 10 milioni di prestito oneroso e 45 in riscatto e la Juve non è intenzionata ad andare sopra 60 milioni, ma dopo il weekend di gara, la Vecchia Signora gioca a Genova, si cercherà di trovare in extremis una quadra. Il problema, semmai, è far convivere Kolo Muani e Vlahovic, non solo tecnicamente. Detto che tre centravanti sembrano tranti, anche se ci sono tre competizioni, a livello finanziario e di bilancio il peso dei due sarebbe di quasi 20 milioni netti, che al lordo sono molti di più. Un salasso per il monte ingaggi juventino. In ogni caso, la dirigenza bianconera tiene attive delle piste alternative per il reparto avanzato. Piace Louis Openda del Lipsia e anche Nicolas Jackson del Chelsea, che però è corteggiato dal Bayern Monaco. In ballo c’è anche Edon Zhegrova. Accordo trovato con il giocatore su ingaggio e durata del contratto, ma per affondare il colpo serve la cessione di Nico Gonzalez, corteggiato dall’Atletico Madrid ma non a cifre interessanti per la Juve. I bianconeri chiedono almeno 30 milioni di euro, i colchoneros sono lontani sia come proposta economica sia come formula. Da verificare, infine, se Comolli e Modesto piazzeranno un colpo anche negli altri reparti. In difesa c’è il ritorno di Bremer, ma potrebbe partire Savona (corteggiato dal Nottingham Forest) e questo aprirebbe nuovi scenari, mentre in mediana c’è sempre il nome di Matt O’Riley dopo la partenza di Douglas Luiz in direzione Premier League.

Padovano: “Cederei Vlahovic. Alla Juve servono tre innesti”

Juve un gradino sotto a Napoli e Inter nelle griglie Scudetto. I bianconeri ci sono, possono tornare competitivi, ma partono outsider. Lo pensa anche Michele Padovano. Servirebbero tre innesti, sostanzialmente uno per reparto, per poter colmare il divario dalle favorite. Così l’ex attaccante a Tuttojuve: “Penso che per lottare con Napoli e Inter servano tre acquisti. Mancano un attaccante, un difensore e un esterno. Chissà, magari questa pedina salta fuori nello scambio tra Vlahovic e Saelemaekers…Se stanno spendendo 60 milioni per Kolo Muani vuole dire che c’è la possibilità di fare un investimento costoso”. Padovano dunque favorevole al ritorno del centravanti francese. Kolo Muani è partito forte appena arrivato, poi è stato coinvolto nella crisi Juve salvo poi riprendersi nel finale di stagione con l’arrivo di Igor Tudor: “In prestito con riscatto tra un anno è investimento che ci può stare – ancora Padovano – Appena arrivato ha fatto subito tanti gol e penso possa essere utile. Dalla sua c’è la duttilità tattica che nel calcio di oggi è basilare”. Non solo attacco. In difesa rientra Bremer, poi ci sarà anche il ritorno di Cabal, ma in generale un innesto di qualità servirebbe. La Juve deve tornare a prendere i migliori giocatori sul mercato. Questa l’opinione di Padovano: “Io prenderei un centrale forte da mettere di fianco a Bremer. Tornerà Cabal, che a me piace molto, ma io ho sempre visto la Juve prendere i migliori. La strada da percorrere è quella. Un nome? Direi Kim”. In sintesi, per il momento la Juve parte dietro nelle gerarchie a Napoli e Inter, ma ha le carte in regola per sorprendere. Tutte sono partite forte, il Napoli vincendo a Reggio Emilia, l’Inter demolendo il Toro e la Juve con il successo sul Parma, ma è solo calcio d’agosto con il mercato aperto. Quindi da prendere con le molle: "Sì, Napoli e Inter hanno un qualcosa in più a livello di organico e gioco. Bisogna solo aspettare che sto mercato, benedetto o maledetto che sia, possa arrivare al termine. Insomma aspettiamo lunedì", la chiosa di Padovano. C’è, dunque, il tentativo di riportare un trofeo in bacheca, come da indicazioni di Elkann, ma per prima cosa la Juve deve evitare di uscire dalla partita già in inverno come successo l’anno scorso con Thiago Motta. Poi, da primavera in poi, partirà la volata finale. L’urgenza, dopo un anno difficile, è non rimanere troppo indietro nella prima parte di campionato. Ora la trasferta a Marassi contro il Genoa di Patrick Vieira per un banco di prova solido e concreto. Poi sosta per le nazionali e primo scontro diretto il 13 settembre contro l’Inter allo Stadium. Leggi anche - Sorteggio Champions, dove vederlo in tv