Juventus, Vlahovic ancora in gol: Tudor pensa alla doppia punta?

Milano, 7 settembre 2025 – E adesso come si fa a tenere fuori Dusan Vlahovic? La domanda andrebbe fatta a Igor Tudor, che ora dovrà scegliere la versione migliore del suo attacco avendo i neoarrivati David e Openda, ma soprattutto Dusan, che continua a segnare a raffica. Gol anche in nazionale ed ennesimo messaggio in questa estate passata a suon di gol. Nonostante tutto, la scadenza di contratto, l’idea di cederlo, Vlahovic è rimasto e ora è tornato a fare quello che meglio gli riesce: segnare. E intanto parla Iuliano: “Brava la Juve sul mercato”.

Vlahovic a raffica: e ora che si fa?

Tre gol ufficiali, innanzitutto. Due reti nelle prime due di campionato, decisivo a Genova, poi uno in nazionale dopo appena 12 minuti per battere la Lettonia. Poi le amichevoli e tutto il resto. Il biglietto da visita di Dusan è stato di otto gol, giusto un messaggio a dirigenza e allenatore che sì, c’è anche lui. Archiviato il mercato - l’ipotesi di cessione c’è sempre stata vista la scadenza contrattuale, ma non si sono incastrate le condizioni - ora per Vlahovic si staglia la permanenza almeno fino a gennaio e di sicuro sta reclamando spazio facendo quello per cui era stato pagato tanto anni fa: segnare gol. I segnali a Tudor sono stati molteplici e chissà che qualcosa nelle gerarchie non possa cambiare, finanche a pensare a un piccolo cambio modulo per schierare due punte. D’altronde, un potenziale così elevato tra David e Vlahovic, senza dimenticare Openda, va sfruttato. Di fatto è una Juve multitasking perché può giocare con due uomini sotto punta (ci sono Yildiz, Conceicao e Zhegrova), ma anche con due punte pure e un trequarti oppure con un 3-5-2 classico. Su Vlahovic e David si può lavorare sulla coesistenza, mentre Openda è più adattabile. Tutti pensieri per Tudor che ora ha un Vlahovic in forma da sfruttare. E’, dunque, una Juventus che può fare bene in campionato e lo pensa anche un grande ex come Mark Iuliano, soddisfatto del mercato imbastito dalla dirigenza: “La Juve si è mossa bene sul mercato, sono arrivati dei calciatori funzionali al gioco di Tudor – le sue parole a Tuttojuve - A mio parere è stata una campagna acquisti molto positiva. La priorità è stata data all'attacco, poi per il resto vedo molta intercambiabilità che può aiutare il centrocampo e la difesa. Non aveva senso, a mio avviso, comprare solo per far numero”. Come detto, in attacco ci sono tante soluzioni e tutte di estrema qualità. Ci sono i centravanti, ci sono ipoteticamente gli esterni e i sotto punta. Tudor può modellare la squadra in base all’avversario: “Openda e Zhegrova sono due calciatori di qualità e renderanno ancora più profonda la rosa – ancora Iuliano – La Juve in attacco non si può lamentare perché ci sono tante soluzioni e in più è rimasto Vlahovic. Penso che oggi sia più sereno una volta chiuso il mercato. Se ci mettiamo dentro anche Yildiz e Conceicao penso che nessuna squadra abbia così tanti giocatori che saltano l’uomo”. Ecco, pure Tudor sarà soddisfatto: “Penso di sì – la chiosa di Iuliano – Toccherà a lui far rendere tutti al meglio e valutare i momenti della partita. Potrà girarsi in panchina e avera tanta scelta”. E dopo la sosta subito il derby d'Italia con l'Inter...