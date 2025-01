Juve-Xavi, l’Equipe svela: “Primi contatti”. Ma Thiago Motta non è a rischio

Torino, 27 gennaio 2025 – La Juventus non sta attraversando la sua miglior stagione, con soltanto 37 punti conquistati in 22 gare in campionato e una serie di risultati non pienamente soddisfacenti. I bianconeri faticano a chiudere le partite, e spesso vengono raggiunti dagli avversari: contando tutte le competizioni, nel 2025 è arrivata soltanto una vittoria, in campionato contro il Milan, mentre i pareggi sono stati tre e le sconfitte due. Proprio l'ultimo ko, rimediato al Maradona contro il Napoli dopo il vantaggio iniziale firmato Kolo Muani, ha infranto la striscia di imbattibilità in Serie A dei bianconeri, che ora non vedranno più lo 0 a fianco al dato delle sconfitte per quanto riguarda la massima serie italiana. La Juventus deve reagire subito per evitare di farsi risucchiare dal vortice di emozioni negative, e Thiago Motta deve essere bravo a trascinare la sua squadra fuori dal momento no.

In queste ultime ore, però, sono stati segnalati dei colloqui sospetti tra la dirigenza bianconera e Xavi, ex allenatore del Barcellona rimasto senza squadra dopo la conclusione della passata stagione. Il tecnico spagnolo, che ha guidato i blaugrana dal 2021 al 2024 vincendo una Supercoppa di Spagna e un Campionato spagnolo, è rimasto senza incarico a seguito del tesseramento di Flick, perciò è a tutti gli effetti un profilo appetibile per diverse squadre, Juventus compresa. A segnalare i contatti tra il mister spagnolo e la società bianconera è stato il giornale “L'Equipe”, che poi ha sollevato il dubbio riguardo un addio anticipato di Thiago Motta. A risposta di ciò, alcune fonti italiane hanno spiegato come quelli dei bianconeri con Xavi siano stati soltanto dei discorsi informali, slegati dal futuro immediato di Thiago Motta e relativi semplicemente alla normale attività di una squadra per rimanere aggiornata anche sul mercato degli allenatori, oltre che su quello dei giocatori. I piani della società bianconera, quindi, non cambiano: si va avanti con Thiago Motta, che ha la piena fiducia della dirigenza. L'ex allenatore del Bologna in estate ha firmato un contratto di tre anni con la Juventus, con scadenza fissata per giugno 2027, e non c'è nessuna possibilità che l'italo-brasiliano saluti Torino prima della data appena accennata. Nel frattempo, i bianconeri si preparano per la gara di Champions di mercoledì contro il Benfica, l'ultima della fase campionato, e nel frattempo salutano Renato Veiga, difensore classe 2003 arrivato in prestito dal Chelsea.