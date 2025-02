Yildiz è ispirato. Conferma Weah. Cambiaso fatica

DI GREGORIO 6. Lo impegnano solo Zortea e Adopo, ma neanche troppo, bene su Marin nel finale.

WEAH 6,5. Ancora da terzino destro, con licenza di accentrarsi. Tanta corsa, qualche bella idea.

GATTI 6. Presente, toglie un gol fatto a Luperto e poi sorveglia con puntualità.

KELLY 6. L’attacco sardo non gli fa perdere il sonno.

CAMBIASO 5,5. Non è al meglio, usa il mestiere ma non basta per correre. Esce acciaccato.

LOCATELLI 6,5. Ci prova con un sinistro in curva, è sempre presente con squadra e goniometro.

KOOPMEINERS 5,5. Parte più indietro, fa meglio come incontrista, quindi ancora non è quello della Dea.

CONCEIÇÃO 5,5. Solito frullino, un po’ di frenesia in meno gli darebbe precisione. Caprile lo ferma da due metri, ma non c’era spazio, poi cicca un bel pallone offerto da McKennie.

MCKENNIE 5,5. Parte alle spalle di Vlahovic, benino, ma si spegne alla distanza.

YILDIZ 6,5. Il più dinamico, Caprile gli nega il gol tre volte, ma in due casi il suo tiro è depotenziato.

VLAHOVIC 7. Torna titolare e risponde con un gol che sembra il manifesto della voglia di mordere. Nel finale su di lui c’era un rigore più espulsione di Luperto, ma l’arbitro non vede e il mantello della ’intensità’ permette al Var di nascondersi.

ALL. MOTTA 6,5. Ripropone Vlahovic ed evidentemente fa bene. Alla squadra manca il colpo del ko, ma non crolla.

Douglas Luiz 6,5. Entra bene, bel lancio per il possibile raddoppio di Vlahovic, costretto a uscire quasi subito. Kolo Muani 6. Da spalla fa più fatica, ma una palla la inventa. Thuram 6. Entra per Locatelli, dà gamba. Rouhi sv. Ingresso intenso. Mbangula sv.

VOTO SQUADRA 6

d.r.