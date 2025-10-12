Juventus, Yildiz e il rinnovo: trattativa sulle cifre. E il Bayern corteggia Vlahovic

Torino, 12 ottobre 2025 – Serve blindare Kenan Yildiz, possibilmente in tempi rapidi. La Premier League si sta muovendo e nelle prossime sessioni di mercato potrebbero arrivare proposte importanti. Per questo motivo alla Continassa si lavora allo scopo di trovare un accordo nel breve periodo, ma persiste una piccola differenza tra richiesta e offerta e c’è ancora da trattare. Poi, c’è Dusan Vlahovic, che vive il corteggiamento di Bayern Monaco e Barcellona e ha il contratto in scadenza a giugno 2026, quindi rappresenta un appetibile parametro zero.

Premier su Yildiz: attenzione alle offerte

I galloni del predestinato, e per questo molto attenzionato dal mercato internazionale. Il talento di Kenan Yildiz è sotto gli occhi di tutti, soprattutto della Premier League che nelle prossime sessioni di mercato potrebbe presentarsi con offerte monstre sia come ingaggio che come cartellino. La Juve ha assoluta necessità di arrivare presto al rinnovo di contratto per blindarlo anche economicamente dalla corte inglese.

I parametri sono di 5 milioni di parte fissa più bonus, mentre la proposta bianconera sarebbe un po’ inferiore e si renderà necessario alzarla per giungere a una fumata bianca. C’è ancora lavoro da fare. Chi invece può assaltare è la Premier League, decisa a prelevare il talento turco dalla Serie A. Due club, in particolare, stanno mostrando grande interesse.

Prima il Manchester United, che però vive un periodo di grande confusione generale, poi l’Arsenal, che con Arteta sta viaggiando forte con un progetto sano e credibile. Il problema per la Juve sono le cifre. Detto che Yildiz per la dirigenza sarebbe incedibile, un ipotetico parametro di vendita potrebbe essere la tripla cifra e le società inglesi non sarebbero così lontane. A fronte di una valutazione di 100 milioni di euro, United e Arsenal sarebbero pronte ad arrivare a 85-90, che già rappresenterebbero una cifra importante per le casse bianconere. La prima idea, però, è rinnovare e rifiutare categoricamente ogni offerta.

Bayern e Barcellona su Vlahovic

L'altro fronte caldo riguarda ovviamente Dusan Vlahovic. In questo caso c'è poco da trattare sul cartellino dato che il giocatore va in scadenza a giugno 2026 e l'uscita di scena appare sempre più probabile. A meno di un clamoroso rinnovo, la Juve ha proposto cifre ribassate rispetto a quelle attuali e Vlahovic per ora ha detto no, le strade del centravanti e del club bianconero si separeranno. Resta da capire se accadrà a gennaio o a giugno. Sulla punta c'è forte il Bayern Monaco. I tedeschi lo avevano già cercato precedentemente ma ora puntano al parametro zero per la prossima stagione e molto della partita si gioca sulla proposta di ingaggio. Va considerato, infatti, che nell'ultimo anno di contratto alla Juve Vlahovic percepisce circa 12 milioni di euro, tanti per tutti. Non solo Bundesliga perché anche dalla Spagna si muove qualcosa. Il Barcellona pensa a un futuro post Robert Lewandowski e il nome di Dusan Vlahovic sembra fare al caso dei blaugrana. Anche in questo caso c'erano stati dei contatti in estate, ma alla fine i catalani hanno preferito non muovere pedine e rimanere con il polacco e Ferran Torres, così il discorso Vlahovic si è spostato alla prossima stagione quando il centravanti serbo potrebbe essere libero a costo zero. Tutte situazioni da tenere monitorate.