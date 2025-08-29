Juve, sorpasso Marsiglia su Zhegrova. Kolo Muani: 48 ore decisive

Torino, 29 agosto 2025 – Dusan Vlahovic che ‘resterà al 99%’, Randal Kolo Muani che per ora resta a Parigi ed Edon Zhegrova per cui si registra il sorpasso del Marsiglia. Sono giorni vibranti, gli ultimi di mercato della Juve che deve completare l’attacco ma lavorando al contempo su qualche uscita. E se non ci sarà (leggasi anche Nico Gonzalez), diventerà sempre più difficile portare a termine le operazioni in entrata programmate. Insomma, è corsa contro il tempo, soprattutto sul centravanti francese. La Juve non vuole aspettare oltre le prossime 48 ore: o dentro o fuori. Intanto, parla il diesse del Pafos Giaretta, prossimo avversario della Juve in Champions: “Un orgoglio esserci”.

Kolo Muani: due giorni per prendere o lasciare

Il tempo scorre, gli orologi proseguono il loro lavoro in maniera inesorabile e Randal Kolo Muani è ancora a Parigi ed è un giocatore del Psg. Scalpita per tornare a Torino, ma i parigini non sbloccano l’affare nonostante una offerta Juve cospicua da 10 milioni di prestito oneroso e 45 in riscatto tra un anno. Il Psg ne vuole di più e la Juve non è intenzionata a effettuare rilanci sensibili, anzi chiede che la storia venga decisa nelle prossime 48 ore. O sì o no, altrimenti scatterà la ricerca di alternative anche se, come affermato dal direttore generale Damien Comolli, alla Continassa rimarrà Dusan Vlahovic, che per peso tecnico ed economico è profilo ingombrante. E’ un discorso da considerare, perché se non dovesse ritornare Kolo Muani non è escluso che la Juve possa rimanere così, ovvero con David e Vlahovic. Comunque, un paio di profili sono stati valutati sul mercato e sono Openda del Lipsia e Jackson del Chelsea, dato però vicinissimo al Bayern Monaco.

Sorpasso Marsiglia su Zhegrova

E attenzione anche al fronte Edon Zhegrova. La Juve ha un accordo col calciatore, ma la permanenza di Nico Gonzalez non ha dato margine di manovra per tentare l’affondo con il Lille. Così, si è inserito il Marsiglia, che avrebbe operato il sorpasso secondo Footmercato. Attenzione, la Juve non è ancora tagliata fuori, ma deve stare attenta. Il club di De Zerbi avrebbe fatto una proposta interessante al calciatore fino al 2030, trovando una apertura ed è per questo che ora il Marsiglia può andare a parlare con il Lille per la cessione. Insomma, la Juve rischia di perdere Zhegrova anche perché l’Atletico non ha prodotto l’offerta congrua per Nico Gonzalez. Su questo fronte, i media spagnoli hanno lanciato una news. Per affondare il colpo sull’argentino serve prima la cessione di Gallagher, che è corteggiato dal Tottenham. Ovviamente, il tempo stringe e se non si dovesse sbloccare nulla in un paio di giorni diventerebbe difficile chiudere tutto nelle ultime 24 ore di mercato.

Giaretta ds Pafos: “Siamo al settimo cielo”

La cenerentola che sogna in grande, diretta da un ex vecchia conoscenza del calcio italiano. Tra le avversarie della Juventus in Champions ci sarà il Pafos, che sbarcherà allo Stadium. A guidarla Cristiano Giaretta, con un passato in Italia soprattutto all'Udinese. Il dirigente ha contribuito ad alzare il livello della squadra cipriota, capace l'anno scorso di vincere il titolo sul Limassol e sul Nicosia. Queste le parole di Giarretta a Tuttojuve: "Siamo al settimo cielo, c'è grande soddisfazione nel club per la conquista di questa Champions League ambita e anche insperata – il suo commento – La nostra città era spesso conosciuta solo per le vacanze e noi venivamo considerati tali, ma siamo diventati una mina vagante a Cipro e siamo partiti dimostrandolo nel 2024 con la finale di Coppa vinta 3-0 sull'Omonia Nicosia davanti a ventimila persone". E tra le trasferte del Pafos ci sarà proprio quella a Torino contro la Juve. Un appuntamento affascinante, con voglia di competere: "Sembra una sfida impossibile per noi e giochiamo contro i giganti del calcio, non solo la Juve ma anche altre squadre molto forti. Sarà bello giocare allo Stadium e contro un avversario blasonato. Da dirigente potrei anche pensare che qualche squadra potrebbe fare rotazioni contro di noi, ma dipenderà anche dal momento in cui giocheremo determinate partite". A Giaretta è stato poi chiesto un parere sulla Juventus, chiamata a tornare protagonista sia in Italia che in Europa. L'anno scorso troppe difficoltà e squadra fuori dai giochi per i trofei troppo presto, soprattutto nelle coppe: "E' un punto di domanda, il finale di stagione è stato in crescendo e dalla Juve mi aspetto sempre che possa lottare per le prime tre posizioni", il commento del dirigente. Da combattere c'è stato anche lo scetticismo iniziale, sia su Tudor sia sulla rosa, che però Giaretta considera competitiva. Insomma, c'è materiale per fare bene e l'allenatore conosce l'ambiente Juve, le sue dinamiche, la sua natura, le sue richieste: "La rosa è ottima, ci sono giocatori forti e si può sempre recuperare chi l'anno scorso ha fatto fatica. Tudor non mi dispiace, ha polso e carattere e il passato alla Juve lo aiuterà ad avere credibilità e appeal. Visto lo scetticismo che c'è, almeno inizialmente, ci sarà voglia da parte di tutti di dimostrare di essere da Juve". Prima dimostrazione domenica a Marassi contro il Genoa, in una partita da non sottovalutare contro un ottimo tecnico come Patrick Vieira. Appuntamento domenica 31 agosto alle 18.30 con diretta esclusiva Dazn. A seguire, sosta per le nazionali e big match a Torino contro l'Inter di Chivu.