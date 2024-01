Kyle Walker e la doppia vita del calciatore del Manchester City: aveva due famiglie

Manchester, 18 gennaio 2023 – Due vite. Non divise fra il mondo del calcio e quello del privato. Ma fra due donne, la moglie e l’amante con la quale avrebbe fatto anche due figli. E’ già scandalo Kyle Walker in Inghilterra per le dichiarazioni della modella Lauryn Goodman al Sun che riguardano il difensore della nazionale inglese e del Manchester City. Il calciatore 33enne si sarebbe diviso per anni tra la moglie Annie Kilner, madre dei suoi tre figli e in attesa del quarto e un'altra donna.

A svelare tutto la stessa Goodman che, come prova, avrebbe fatto vedere alla moglie del giocatore un test del dna il giorno di Santo Stefano. La moglie avrebbe subito chiesto il divorzio dopo 13 anni di matrimonio.

La modella spiega sul Sun: "Ho detto a Kyle che doveva dire tutto ad Annie (la moglie, ndr). Che è il padre di nostro figlio, perché avremmo dovuto poter iniziare liberamente il 2024. Se tutti sanno qual è la situazione, allora potranno prendere decisioni da adulti. Non volevo causare ulteriore ad Annie né rivelarmi una stronza, ma dovevo essere io a farlo perché Kyle era troppo debole per dirlo a lei. C'era bisogno che Annie conoscesse tutta la verità prima che la vicenda diventasse di dominio pubblico".