La baby Atalanta trionfa nel derby lombardo contro l'Inter: decisivo il rigore di Simonetto

Colpo grosso della baby Atalanta che si aggiudica il derby lombardo contro l’Inter e si regala di fatto la permanenza in Primavera 1. Al Konami Center di Milano finisce 1-0 per la Dea grazie al pesante rigore di Simonetto a cinque minuti dal termine. Partita nel complesso piuttosto piatta e con scarse occasioni, solo lo scellerato fallo di mano di Venturini e il conseguente tiro dal dischetto hanno evitato lo 0-0.

L’Inter rimane al secondo posto, ma prosegue il proprio momento poco positivo: nelle ultime sette sfide, tra campionato e Youth League, sono arrivate solo due vittorie. Per i ragazzi di Zanchetta il problema principale è soprattutto in chiave realizzativa, visti i soli tre gol in appunto sette partite. E il tecnico dei meneghini commenta così: "Quando le squadre vengono qui e si mettono con un blocco basso davanti all’area, fare tanti gol è difficile. In molti oggi erano sottotono, lo spirito di squadra è stato meno brillante. Ci abbiamo creduto meno. Abbiamo lasciato che la partita scivolasse via, aspettando accadesse qualcosa. La vittoria va cercata con grande voglia".

I bergamaschi invece sono pronti a festeggiare la salvezza: basterà un punto nella prossima giornata contro la pericolante Sampdoria.

Tra Pasqua e Pasquetta termina la trentaquattresima giornata e altre due lombarde devono ancora scendere in campo. Oggi alle 13 la Cremonese fa visita al Verona. I grigiorossi cercano preziosi punti per rimanere nella massima serie, mentre gli scaligeri vogliono allungare al sesto posto sul Milan (ko venerdì) in chiave qualificazione ai playoff. Domani alle 14, infine, il Monza ospita il Sassuolo: un successo garantirebbe ai brianzoli di essere salvi. I neroverdi invece puntano ad agganciare proprio l’Inter al secondo posto, che permetterebbe di accedere direttamente alle semifinali Scudetto.

Al.St.