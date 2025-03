La canzone benefica scaricabile sulle piattaforme. Il trio che non t’aspetti, e la musica va in campo. Bonansea, Girelli e Rosucci sono sempre intonate

Non sono le prime, i tifosi più vintage ricordano benissimo ’La favola dei calciatori’ di Beppe Savoldi, più di quaranta anni fa. Ma il singolo che è già online intitolato Calci a un pallone è qualcosa di più di una canzone. Prima di tutto perché le voci sono quelle di tre campionesse del nostro calcio, ovvero Barbara Bonansea, Cristiana Girelli e Martina Rosucci. E poi perché il progetto benefico porterà fondi destinati ad aiutare le bambine dello Sri Lanka, grazio al progetto ’Specchio dei tempi’.

Scritto e prodotto dal musicista toscano Alberto Lagomarsini, il pezzo già scaricabile su tutte le principali piattaforme musicali è nato in modo spontaneo anche per la grande collaborazione tra le tre azzurre della Juve. "Io in realtà avevo chiesto solo a Barbara Bonansea se se la sentiva, lei ha coinvolto le altre due campionesse", racconta Lagomarsini, "e devo dire che l’intesa tra di loro è stata importante per lavorare meglio. Quando le ho raggiunte a Torino per registrare, avevano già fatto parte del lavoro, avevano trovato la tonalità giusta. Sono state brave, perché a parte la Bonansea non avevano alle spalle studi musicali".

Barbara Bonansea dal canto suo spiega: "È un progetto che parte da lontano, dalla voglia di aiutare e di fare qualcosa insieme a due persone importanti nella mia vita personale e calcistica come Martina e Cristiana. Questa canzone parla di amore per il calcio, lo scopo è quello di aiutare le bambine vittime di abuso e abbandono in un paesino dello Sri Lanka, tutto il ricavato andrà a loro".

Cristiana Girelli si è detta "orgogliosa di aver fatto qualcosa di speciale insieme a Martina e Barbara, la musica ha da sempre il potere di unire e di portare speranza, l’augurio è che questa canzone possa fare lo stesso".

Finalizza il concetto Martina Rosucci: "Ci abbiamo messo tutta l’energia e l’allegria che abbiamo".

Il progetto ’Specchio dei tempi’ è dedicato al villaggio di Matara, trasformato con la collaborazione del governo e del tribunale in un centro d’accoglienza per bambine vittime di abusi e abbandonate. Lagomarsini, che vanta collaborazioni con Striscia la Notizia e Quelli che il calcio e aveva già lavorato con tre pallavolisti azzurri di Trento (Sbertoli, Lavia e Cavuto) per un altro brano benefico, ha scritto il pezzo insieme con il suo mentore Vladi Tosetto, autore di canzoni famose di Giorgia ed Eros Ramazzotti. Il video si avvale delle riprese di Luca Michi, editing di Angelo Iannattone.

d. r.