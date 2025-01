La classifica di deloitte. I rossoneri sono la squadra più ricca d’Italia. L’Inter insegue, Signora in caduta libera

Milan 13esimo al mondo per fatturato (397,6 milioni di euro). Subito dietro l’Inter (391 milioni). La Juventus (356) è invece il club che ha registrato il calo più netto in classifica (dall’11esima alla 16esima posizione) soprattutto a causa dell’assenza dal calcio europeo nel 2023/24. Sono i dati della Football Money League, pubblicati da Deloitte Sports Business Group. Primo il Real Madrid (1,045 miliardi), seguito da City (838 milioni) e Psg (806). I rossoneri, primi in Italia, hanno peraltro annunciato ieri, durante l’assemblea dei soci, un nuovo ingresso nel Cda che passa così da undici a dodici membri: il nuovo consigliere è Dominic Mitchell di Elliott Investment Management. Affiancherà Gordon Singer, figlio di Paul, già all’interno del board.