La curva di sinistra contro il presidente ebreo Esciua. Il conflitto tra Israele e Palestina divide club e tifosi del Livorno

Il conflitto israeliano-palestinese arriva nella curva del Livorno, che attacca il presidente del club, l’ebreo brasiliano Joel Esciua, e ne chiede le dimissioni. Il patron dal canto suo aveva criticato la presenza di bandiere palestinesi allo stadio labronico: per una volta i risultati calcistici sono l’ultimo dei problemi, nei rapporti tra tifosi e proprietà del club.

La gloriosa squadra amaranto, attualmente in serie A dopo aver assaggiato a lungo anche la serie A, lasciata ormai da tredici anni, è alle prese con una vicenda che non ha quasi nulla a che vedere con il calcio. La Curva Nord, storicamente nota per le sue posizioni di sinistra, ha infatto chiesto con un un durissimo comunicato le dimissioni del presidente del club, l’ebreo brasiliano Joel Esciua (nella foto), che aveva criticato lo sventolio di bandiere palestinesi allo stadio in solidarietà con la Striscia di Gaza. Esciua aveva denunciato "una minoranza rumorosa già prevenuta" al momento del suo arrivo che vorrebbe imporre le sue idee politiche alla tifoseria. Nella trasferta di Ghivizzano, il presidente è andato sotto la curva dei tifosi ospiti per chiedere di togliere le bandiere palestinesi che a suo dire rappresentavano un incitamento per Hamas: "Nella città che ha dato i natali a Modigliani, Mascagni e Ciampi, può essere che si debbano andare a cercare idoli e miti in America latina o in Medioriente?", aveva detto polemicamente in un’intervista. "La dignità e la solidarietà non hanno prezzo, noi non siamo in vendita, tanto meno al primo chiacchierone che passa", ha risposto la tifoseria labronica sui facebook: "Esporre le bandiere della Palestina è un atto di solidarietà verso un popolo che soffre. Lo fanno anche in Inghilterra, che Esciua porta come modello, tifoserie politicizzate e non".