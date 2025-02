La dedica Stellone: "Vittoria per Nicastro"

"Sono felicissimo per la vittoria arrivata sul finale. È la prima volta che troviamo i tre punti negli ultimi minuti in questa stagione. È stata una partita equilibrata ma l’atteggiamento proposto nella ripresa dai miei ragazzi ci ha permesso di non subire gol. Dedichiamo la vittoria a Ciccio Nicastro, gli siamo vicini dopo la scomparsa di papà Salvatore". Ha estratto il coniglio dal cilindro in questa occasione mister Stellone. Il gol all’ ultimo secondo fotografa al meglio la stagione biancorossa: "Nel primo tempo meritavamo qualcosa in più noi, mentre nel secondo tempo loro hanno spinto di più. Hanno messo nella nostra area tanti palloni pericolosi, creando tante trame di gioco. Dopo l’espulsione di Amoran abbiamo tuttavia potuto osare qualcosa in più. Cambiando modulo e passando al 4-4-2, siamo riusciti ad imbastire il contropiede decisivo dove Raychev è stato perfetto. Tutti i nuovi arrivati si sono inseriti subito bene. Siamo intenzionati a dar continuità a questo buon momento, non ci vogliamo mai accontentare. Nonostante le diverse assenze nel reparto offensivo chi ha giocato lo ha fatto al meglio".

Uno Stellone alla ricerca costante del pelo nell’ uovo: "Tuttavia c’è sempre qualcosa da migliorare. Infatti nonostante l’ottimo periodo che stiamo vivendo, nell’ arco della gara qualche errore ancora lo facciamo. Continueremo a lavorarci su, per ridurre al minimo il margine d’errore. Quest’ anno abbiamo grandi individualità ma soprattutto uno spirito di squadra strepitoso, padre di questi ottimi risultati". Ossessione per la vittoria, quella di mister Stellone rivelata dallo stesso Raychev: "Il mister ci aveva detto che dovevamo vincere per forza. Sono molto contento di aver aiutato la squadra a raggiungere questo obbiettivo. Non abbiamo ambizioni definite, giocheremo le prossime gare affrontandole con la convinzione di vincerle giocando bene. Per render possibile tutto ciò fin dal mio arrivo ho notato una grandissima intensità negli allenamenti". E sabato al Benelli arriva il Sestri Levante per un’altra partita da non perdere.

Lorenzo Mazzanti